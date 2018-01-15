В МОН РК высказались о запрете смартфонов в школах Казахстана
Инга Селезнева
Закона, запрещающего пользоваться сотовыми телефонами в общеобразовательных школах, нет. Об этом сообщила директор департамента дошкольного и среднего образования МОН Шолпан Каринова в кулуарах Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день вопрос о том, можно или нельзя пользоваться сотовыми телефонами в школах, не относится к компетенции МОН. В целом ни одного документа, запрещающего пользоваться этими телефонами, нет. В школах, согласно нормативным документам, есть правила внутреннего распорядка. Вот этим документом школы имеют возможность предусматривать определенные правила внутри одной школы", – сказала Каринова.
Отметим, запрет на использование сотовых телефонов учащимися в том или ином виде существует в США, Франции, Греции, Таджикистане, Азербайджане и ряде других стран. Как правило, ученикам разрешается приносить телефоны в школу, но нельзя доставать их из портфеля, разговаривать по сотовой связи, а также фотографировать и вести аудио- и видеозапись.
За соблюдением правил следят преподаватели, а за нарушения ученикам грозят замечания и дисциплинарные взыскания. Например, за использование телефона в качестве шпаргалки во время экзаменов. Исключения могут составлять особые случаи, к примеру, когда у ребенка заболевание, при котором ему необходимо постоянно поддерживать связь с родителями или опекунами. Каждый такой случай рассматривается индивидуально.