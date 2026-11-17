Цена вопроса - 10 тысяч евро за букву, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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В Монако количество зарегистрированных легковых автомобилей (около 40 тысяч) практически равно численности населения этого небольшого княжества. Роскошные машины давно стали привычной частью городского пейзажа, и теперь власти предоставят автовладельцам новый способ выделиться на дороге.

Правительство объявило о запуске услуги, позволяющей создавать персональные автомобильные номера, используя буквы и цифры. Стоимость такого номера будет зависеть от количества выбранных буквенных символов.

Стандартный номер должен состоять из четырех символов. Каждая буква в нем обойдется в 10 тысяч евро. Таким образом, если автовладелец захочет заполучить номерной знак, полностью состоящий из букв, он должен будет выложить 40 тысяч евро. В такую сумму обойдется, например, "JUJU". Но можно сэкономить и выбрать вариант наподобие "A1ME" (три буквы и одна цифра), его стоимость составит 30 тысяч евро. При желании и финансовых возможностях в регистрационный номер можно включить больше букв, новая система предусматривает такую опцию.

Кстати, за персонализированные номера придется также оплачивать ежегодный сбор в размере 2500 евро.

Как заявили власти Монако, новая система стала ответом на многочисленные запросы со стороны водителей, желающих получить уникальный номер для своих автомобилей.