Экономика
В морском порту Актау скопились 80 грузовых фур из Турции
В морском порту Актау скопилось 80 грузовых фур из Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz.

"Грузовики, перевозящие товары из Турции в Казахстан и Кыргызстан, скопились в морском порту Актау. 80 большегрузных автомобилей ждут очередь на азербайджанский паром", – говорится в сообщении.

Водители турецких автомобилей сетуют на работу нашей таможни, говорят, что таможенники работают медленно.
Но, по словам капитана морского порта Актау, причина не в работе таможенников. "Для того чтобы обеспечить бесперебойную отправку грузовиков, у азербайджанцев не хватает паромов, – говорит капитан порта Актау Сергей Клиновский. "Хотя паромная переправа заработала бесперебойно. Раньше паромы ходили нерегулярно, но после того как Россия закрыла дороги для турецких грузовиков, Азербайджан установил строгий график работы паромов.
В данный момент один из азербайджанских паромов стоит под загрузкой. Еще один ожидает свою очередь на рейде, и еще два на подходе", – добавил он.

По словам Сергея Клиновского, увеличение грузопотока через порт Актау выгодно для нашей стороны, хотя ухудшение отношений России и Турции никого не радует. "У нас практически прекратилась перевалка нефти через порт в связи с тем, что заработал новый нефтепровод. Порт на этом терпел убытки, но увеличился поток грузов из Турции, и это не может не радовать", – говорит капитан порта.

Но турецких водителей перспектива возить грузы через Азербайджан тоже не радует. "Провозить грузы через два порта Баку и Актау долго и затратно. В Актау скопились 80 грузовиков, а на той стороне моря в Баку ожидают погрузку 400 грузовиков", – сетуют турецкие водители.

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