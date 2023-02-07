В мошенничестве признался экс-замглавы отдела полиции в Туркестанской области

В Туркестанской области проводится расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции Сауранского района, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по противодействию коррупции.

Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы РК

Антикоррупционная служба по Туркестанской области начала досудебное расследование в отношении бывшего заместителя начальника отдела полиции Сауранского района Туркестанской области в звании полковника.

«Он подозревается в получения мошенническим путем денег в размере 1 млн тенге за оказание содействия в привлечении к уголовной ответственности виновных лиц и возмещении ущерба по уголовному делу, расследуемого в полиции по факту мошенничества.

В связи с полным признанием вины и возмещением причиненного ущерба с санкции следственного суда в отношении должностного лица санкционирована мера пресечения «домашний арест», – проинформировали в Антикоре.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.