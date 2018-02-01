В московских аэропортах отменено и задержано более 30 рейсов

В аэропортах Москвы задержано и отменено более 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание", передает RT.ru.
Отмечается, что в столичных аэропортах задержаны и отменены 33 рейса.
По информации на 09:15 мск, в Домодедово 11 рейсов задержаны, 13 отменены.
В аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов, во Внукове – четыре.
Ранее интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщало, что в Москве 1 февраля ожидается до -8 °С.
Отмечается, что в столичных аэропортах задержаны и отменены 33 рейса.
По информации на 09:15 мск, в Домодедово 11 рейсов задержаны, 13 отменены.
В аэропорту Шереметьево задержано пять рейсов, во Внукове – четыре.
Ранее интернет-издание "Газета.Ru" со ссылкой на данные Гидрометцентра сообщало, что в Москве 1 февраля ожидается до -8 °С.