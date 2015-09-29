Общество
В московских школах планируют открыть классы для пожилых
Программы дополнительного образования для пожилых людей могут появиться в Москве на базе общеобразовательных школ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил журналистам председатель комиссии Мосгордумы по образованию Антон Молев. "Возможность открытия школы системного учреждения допобразования для лиц пожилого возраста. Их (пенсионеров) вовлечение во взаимодействие со школами может дать колоссально интересный ресурс. В этом плане школа – отличный ресурс. Это – связь поколений", – сказал Молев.

Депутат отметил, что также пристального внимания заслуживает идея развития программ предпрофильного технического дополнительного образования.

"Существенный момент – это предложенные программы, которые должны исходить, с одной стороны, из потребностей ребят и заинтересованности родителей, а с другой стороны, быть продиктованными государственной политикой и отвечать государственным представлениям о том, какие направления должны быть наиболее продвигаемыми в системе образования. Речь идет об инженерном образовании, о профессиональной предпрофильной подготовке специалистов авиамоделирования и в других областях", – отметил Молев.

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