В Москве ожидают визита президента Казахстана
Президент , Международное сотрудничество , Поездки
В столице РФ глава государства проведет переговоры с Владимиром Путиным и примет участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
28 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Российскую Федерацию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В Москве глава государства проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным.
Также лидеры двух стран в режиме видеоконференцсвязи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.