В Москве презентовали первый выпуск альманаха "Казахстан – Россия"

Первый выпуск литературного альманаха "Казахстан – Россия" презентовали в Центре восточной литературы Российской государственной библиотеки (РГБ) в Москве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Посольство РК в РФ.Альманах издан совместно Союзом писателей Казахстана, "Литературной газетой" и "Роман-газетой" при содействии казахстанской дипмиссии в Москве.В сборник вошли произведения таких известных литераторов двух стран, как Олжас Сулейменов, Юрий Поляков, Абдижамил Нурпеисов, Владимир Личутин, Нурлан Оразалин, Лев Аннинский, Абиш Кекильбаев, Евгений Рейн, Бахытжан Канапьянов и другие.Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный Посол Марат Тажин процитировал слова Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева: "Мы не должны забывать, что адекватный ответ вызовам времени мы сможем дать только при условии сохранения нашего культурного кода: языка, духовности, традиций, ценностей… Если нация теряет свой культурный код, то разрушается и сама нация. Этого нельзя допустить".Посол Казахстана напомнил, что на прошлогодней встрече писателей было выдвинуто несколько интересных предложений, в том числе издание совместного казахстанско-российского литературного альманаха, выпуск в "Литературной Газете" специального приложения о казахстанской литературе, проведение конкурса переводчиков поэзии и прозы как одного из элементов возрождения традиции литературных переводов. Эти совместные проекты уже получили свое практическое воплощение, став зримым подтверждением начавшегося диалога писателей двух стран."Несмотря на кажущуюся локальность обозначенных направлений взаимодействия, они отражают наиболее актуальные для современного литературного пространства Казахстана и России, да и в целом Евразии, системные вопросы. Но даже при этом задача стояла значительно шире – придать импульс взаимно уважительному движению навстречу. Убежден – то, что сегодня все мы снова собрались, – суть отражения этого движения", – отметил Марат Тажин.Поэт и писатель Олжас Сулейменов в своем выступлении сказал, что литература сегодня переживает особый кризис, поскольку "с великой страной мы потеряли и великого читателя". По его мнению, период независимости – это то время, когда все люди способны и должны почувствовать свою взаимозависимость, а литература может способствовать восстановлению этих связей"."По поводу снижения веса литературы в современном культурном процессе один мой коллега посетовал: потерявши голову, по волосам не плачут. Но я думаю, что литература – не волоса, а голова культуры", – резюмировал поэт.Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой высоко оценил значение начавшегося писательского диалога, подчеркнув, что только через литературу можно познать подлинную жизнь в соседних странах. Он отметил, что благодаря выпускаемому альманаху читатели узнали новые молодые имена, и подтвердил, что возглавляемый им Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ намерен деятельно поддерживать подобные начинания."Значение альманаха переоценить невозможно, и я надеюсь, что сборник попадет в библиотеки. Если есть литература, значит, есть жизнь национального духа, есть национальная судьба у истории", – заявил Михаил Швыдкой.По итогам встречи писателей двух стран было принято решение об издании второго номера литературного альманаха "Казахстан – Россия", продолжении публикаций тематических полос в "Литературной Газете" под обновленным названием "Евразийская муза", проведении Международного конкурса литературных переводчиков, организации научных исследований, посвященных литературным процессам в Казахстане и России.Участники встречи договорились созвать третью встречу писателей Казахстана и России в 2016 году.