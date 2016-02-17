В Москве прошел вечер к 170-летию Жамбыла Жабаева

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В Москве был проведен вечер к 170-летию Жамбыла Жабаева, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на kazakh-tv.kz
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В Москве в честь юбилея выдающегося поэта союз казахской молодежи при поддержке Посольства Казахстана в России провел литературно-музыкальный вечер. В московском доме национальностей прозвучали лучшие музыкальные произведения и проникновенные стихи Жамбыла Жабаева. Акын в песнях рассказывал о жизни казахского народа, был мастером музыкальной импровизации, слагал поэмы о батырах. В годы Великой Отечественной войны пламенные стихи Жамбыла вдохновляли воинов, а его песни заучивались наизусть.
"Жамбыл Жабаев на тот момент являлся трибуной войны, и он представлял, зажигал сердца людей, как в блокадном Ленинграде, о котором он много писал, так и на тот момент Сталинграде. Волгоградцы до сих пор гордятся тем периодом и вспоминают его творчество, и оно для них близко, и подвигло их на те подвиги, которые приблизили освобождение этих городов", – отметил руководитель литературной палаты России Георгий Брегман.