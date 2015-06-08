В Москве скончалась целительница Джуна

В Москве на 66-м году жизни умерла целительница и актриса Джуна Давиташвили. Об этом сообщил в своем блоге актер Станислав Садальский, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru
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"Два дня Джуна была в коме, сегодня ее не стало. Скорая забрала ее прямо на Арбате – она вышла в соседний с домом магазин, чтобы купить поесть, и ей там стало плохо", – написал Садальский. По его словам, у экстрасенса были серьезные проблемы с циркуляцией крови.
Джуна родилась в 1949 году на Кубани. Помимо целительства она занималась творчеством: писала стихи, рисовала, выступала на сцене.