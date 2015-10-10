В Москве встречали космонавтов

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Игорь БУРГАНДИНОВ
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В Москве состоялась торжественная встреча экипажа экспедиции на МКС космонавтов из России, Казахстана и Дании – Геннадия Падалки, Айдына Аимбетова и Андреаса Могенсена.

Встреча прошла в Центре подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина. Предварила мероприятие пресс-конференция. Работники пера и микрофона не мучили космонавтов каверзными вопросами, а отдавали дань уважения, ведь Геннадий Падалка поставил рекорд продолжительности пребывания в космосе, Айдын Аимбетов подготовился к полету в очень короткие сроки, а Андреас Могенсен стал первым датским космонавтом.

Далее – все по протоколу. Возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину под аккомпа­немент оркестра и повалившего вдруг с небес первого снега (хорошая примета), марш под оркестр к Дому космонавтов, кинофильм, напомнивший основные моменты полета, и душевное собрание с обилием цветов, подарков и дружеских речей. Ведь люди, соприкасающиеся с космосом, образуют особое братство, что-то они знают такое, чего нам, не приобщенным, не понять. Вспоминали добрым словом и Казахстан. Запомнились яблоки и бешбармак, говорили космонавты, но самое главное – человек, который их встречал в аэропорту Астаны. Человек, который явно что-то знает про космос...

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