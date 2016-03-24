В Мозамбике найдены обломки пропавшего малайзийского "Боинга" – СМИ

В мире
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Талгат Исенов
Обломки, найденные в марте у берегов Мозамбика, вероятнее всего, имеют отношение к самолету Malaysia Airlines, пропавшему два года назад, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Интерфакс".

Как передает Би-би-си, министр по вопросам транспорта Австралии Даррен Честер сказал, что анализ двух обнаруженных частей показал их принадлежность самолету рейса MH370. Он выразил надежду на то, что дальнейшие поиски прояснят судьбу пропавшего "Боинга".

В марте 2014 года самолет компании Malaysia Airlines пропал в ходе рейса из Куала-Лумпура в Пекин, на борту находились 239 человек.

В июле прошлого года на острове Реюньон был найден обломок крыла, который, как установила прокуратура Франции, принадлежит пропавшему самолету.

Австралийские власти заявляли в декабре, что самолет, вероятно, находится в южной части поисковой зоны, в Индийском океане, где сейчас ведется операция. По словам вице-премьера Австралии, она может завершиться к июню 2016 года.

Операция проводится на территории размером 120 тысяч кв. км в 2 000 километрах от австралийского города Перт.

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