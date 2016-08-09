В МСХ назвали количество оставшихся в Казахстане сайгаков
Талгат Исенов
Минсельхоз Казахстана привел данные по количеству сайги в РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"По результатам авиаучета, общая численность сайгаков в 2016 году составила 108 300 особей, в т. ч. численность Бетпакдалинской популяции – 36 200 особей, Уральской популяции – 70 200 особей и Устюртской популяции – 1 900 особей", – говорится в сообщении.
Вместе с тем за 5 месяцев 2016 года зафиксировано 33 факта незаконной охоты на сайгаков, а также приобретения и сбыта их рогов.
"В 2014 году зафиксировано 79 фактов, в 2015 году – 107 фактов незаконной охоты на сайгаков", – уточнили в МСХ.
В ведомстве отметили, что для сохранения популяции сайгаков Комитетом лесного хозяйства и животного мира министерства подписаны соглашения с Туркменистаном, Узбекистаном и Российской Федерацией.
Для усиления борьбы с браконьерством на базе "Охотзоопром" созданы 4 специальные мобильные группы из числа опытных инспекторов, обеспеченные автомобилями высокой проходимости.
Напомним, что во время прошлогоднего мора в Казахстане пало около 140 000 сайгаков.