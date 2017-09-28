В МСХ опровергли информацию о вспышке ящура в Акмолинской области

Информацию, распространяемую в социальных сетях о возможной вспышке ящура в селе Кабанбай батыра Акмолинской области, опровергла вице-министр сельского хозяйства РК Гульмира Исаева, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Отметим, что сегодня утром в одной из столичных групп в Facebook появилась информация о том, что, возможно, в селе Кабанбай батыра у коров обнаружен ящур и введен карантин.
Представитель Министерства сельского хозяйства заявила, что эта информация не соответствует реальности.
"Были проведены исследования, которые показали, что это пастереллез. Вы знаете, три года назад у нас была проблема с массовым падежом сайгаков. Как раз-таки это было по пути их миграционного следования. Там есть остатки возбудителей пастереллеза. Мы стараемся локализовать эти очаги, но это никоим образом не связано с ящуром", – заверила Исаева.
Говоря о причинах возникновения вспышки пастереллеза, Гульмира Исаева отметила, что их несколько, основная из них проблема с сайгаками и природно-климатические условия.
"Сейчас нужно проводить большую профилактическую работу, чтобы не допускать вспышек пастереллеза", – резюмировала вице-министр сельского хозяйства РК.
Ранее Гульмира Исаева проинформировала
, что в период с 2018 по 2020 год на развитие аграрной науки в РК предусмотрено 12,6 млрд тенге.