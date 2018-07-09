Общество
В музее петроглифов "Танбалы" открылась туристская зона
Жанат Тукпиев
В историческом и археологическом комплексе "Танбалы" в Жамбылском районе Алматинской области открылась зона приема гостей и туристов, сообщает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), благодаря созданным условиям у туристов, посещающих этот уникальный природный и историко-культурный комплекс, появится возможность комфортно пребывать здесь и наслаждаться артефактами, созданными древними людьми тысячи лет назад.

"Петроглифы в археологическом ландшафте "Танбалы" являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и привлекают туристов со всего мира. Открытие зоны приема гостей и туристов поможет увеличить поток людей, посещающих это уникальное место, предоставив им возможность узнать больше об истории Казахстана и вдохновиться, сохранить сокровища, оставленные предками – не только сами петроглифы, но и природу с ее флорой и фауной", – отметили в пресс-службе организации.

В церемонии открытия приняли участие Норимаса Шимомура – постоянный координатор ООН и постоянный представитель ПРООН в Казахстане, Озлем Алтуг – специалист по поддержке страновых программ, региональное бюро ПРООН для стран Европы и СНГ (Стамбульский региональный офис), Криста Пиккат – директор кластерного бюро и представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, Каир Рыскельдинов – председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

Отметим, что туристская зона была создана в рамках проекта "Повышение устойчивости системы особо охраняемых территорий (ООПТ) в пустынных экосистемах через продвижение совместимых с биоразнообразием источников жизнеобеспечения внутри и вокруг охраняемых территорий", реализованного Программой развития ООН (ПРООН) и Правительством Казахстана при финансовой поддержке глобального экологического фонда. Проект реализуется совместно ПРООН и Комитетом лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

Музей под открытым небом "Танбалы" находится в Иле-Балхашском регионе, который является пилотной территорией проекта ПРООН по сохранению пустынных экосистем.

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