В МВД разъяснили идею упразднения двух комитетов

По информации министерства, комитеты административной полиции и миграционной службы предполагается преобразовать в службы с включением их в структуру аппарата министерства и сохранением ранее возложенных задач и функций.

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В Министерстве внутренних дел прокомментировали опубликованный проект постановления Правительства об упразднении Комитета административной полиции и Комитета миграционной службы МВД, сообщает Kazpravda.kz.

В министерстве отметили, что в соответствии с поручениями главы государства МВД принимает организационные и практические меры по повышению эффективности работы аппарата министерства и его ведомств.

"Сейчас в организационной структуре МВД функционируют 4 ведомства – комитеты административной полиции, миграционной службы, уголовно-исполнительной системы и Национальная гвардия. На сегодня требованиям, предъявляемым к ведомствам (наличие самостоятельных территориальных органов, подведомственных учреждений, финансирования с соответствующими расчетными счетами, обеспечивающих функций – финансового, кадрового, правового, материально-технического обеспечения) полностью соответствуют Главное командование Национальной гвардии и Комитет уголовно-исполнительной системы. Для комитетов административной полиции и миграционной службы данные условия не характерны. При этом их структура, функционал и организация деятельности по существу соответствуют основным департаментам в составе аппарата МВД", - пояснили в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что 5 ноября глав государства утвердил Конституционный закон, предусматривающий поправки касательно создания служб в аппарате МВД по аналогии с другими правоохранительными и специальными органами.

"В рамках реализации указанных поправок комитеты административной полиции и миграционной службы предполагается преобразовать в службы с включением их в структуру аппарата министерства и сохранением ранее возложенных задач и функций. В этих целях требуется принятие Правительственного акта об упразднении КАП и КМС, имеющих статус самостоятельных юридических лиц – государственных учреждений", - добавили в МВД.

Напомним, сегодня в МВД сообщили об опубликовании проекта постановления Правительства об упразднении Комитета административной полиции и Комитета миграционной службы МВД.