Фото: Kazpravda.kz
Общество , Видеогалерея
В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"

Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан разъяснил наличие чипа в казахстанских паспортах, сообщает Kazpravda.kz.

Поводом послужил видеоролик в Instagram, где казахстанец обнаруживает в паспорте чип, якобы предназначенный для слежения за гражданами.

На сегодня электронные паспорта внедрены во многих стран мира, в том числе США, Канаде, странах Евросоюза, Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре, Австралии, странах Прибалтики и СНГ.

«В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой (с чипом) выпускаются с 2009 года. Электронные документы отвечают всем требованиям международного стандарта ICAO (стандарт DOC 9303). Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность», – пояснили в Миграционной службе.

В паспортах электронный чип располагается между обложкой паспорта гражданина Республики Казахстан и подложкой и является электронным носителем информации о владельце паспорта, куда в защищенном цифровом формате записываются анкетные данные гражданина (фамилия, имя, отчество, число, место, год рождения), ИИН, фотоизображение и электронная цифровая подпись.

«Паспорта с микросхемой (с чипом) введены в целях упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем. Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы.

Необходимо отметить, что электронные документы не только упрощают передвижение граждан по миру, но и сводят к нулю возможность подделки, поэтому они введены в целях безопасности и защиты прав граждан», – подчеркнули в комитете.

Внедрение документов нового образца в 2009 году широко освещалось в СМИ. Описание и содержание паспортов, в том числе по чипу, содержатся в постановлении Правительства № 684 от 4 июля 2013 года, которое размещено в открытом доступе.

 

Популярное

Все
Капоэйра становится все более популярной в Казахстане
Волшебная магия садов: интервью с первым Премьер-министром независимого Казахстана Сергеем Терещенко
Золотая медаль Севинч
Много ли в Казахстане уклонистов от службы в армии
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в Казахстане
На основе дружбы и доверия
Токаев: раньше многие бизнесмены были вовлечены в "мутные" и "серые" схемы
Проверено на себе: полное погружение в виртуальную реальность
Байконыр: как попасть, где остановиться, что посмотреть?
Референдум-2022: обеспечить безбарьерную среду
С чем чаще всего приходится сталкиваться участковым в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о реформировании КНБ
Один день из жизни Дербисека
С чего начиналась система водоснабжения Шымкента и что из себя представляет сегодня
Общество как локомотив перемен
Это мнение молодежи
Ежемесячный доход для получения молодёжью арендного жилья снизят в Казахстане
Такой важный капитал
Хранители истории
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Алихан Смаилов обозначил приоритетные задачи по развитию Актюбинской области
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Каким будет курс доллара к тенге к началу июня – мнение участников финансового рынка
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажут в Казахстане
Размер МРП увеличен в Казахстане
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Премьер провел встречи с фермерами и экоактивистами в Актюбинской области
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ
Права казахстанских адвокатов необоснованно занижены – интервью с главой Республиканской коллегии адвокатов
Какой срок грозит экс-министру обороны Бектанову, сообщили в Генпрокуратуре
Спортивная общественность Казахстана в недоумении от нового решения Минкультуры
Новая модель государственности начнет формироваться в Казахстане
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Не все так просто
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне

Читайте также

Общество
Бывшему главному экологу Актюбинской области заменили штраф…
Общество
Когда завершится срок выплат гарантийного возмещения вкладч…
Происшествия , Видеогалерея
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой н…
Политика , Общество
Вице-премьер Тугжанов высказался о статусе русского языка в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]