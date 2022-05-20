В МВД ответили казахстанцу, "внезапно" обнаружившему в паспорте чип "для слежения"

Комитет миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан разъяснил наличие чипа в казахстанских паспортах, сообщает Kazpravda.kz.

Поводом послужил видеоролик в Instagram, где казахстанец обнаруживает в паспорте чип, якобы предназначенный для слежения за гражданами.

На сегодня электронные паспорта внедрены во многих стран мира, в том числе США, Канаде, странах Евросоюза, Китае, Японии, Малайзии, Сингапуре, Австралии, странах Прибалтики и СНГ.

«В Казахстане электронные паспорта, а также удостоверения личности с микросхемой (с чипом) выпускаются с 2009 года. Электронные документы отвечают всем требованиям международного стандарта ICAO (стандарт DOC 9303). Чип предназначен для хранения персональных данных о гражданине и позволяет автоматически идентифицировать личность», – пояснили в Миграционной службе.

В паспортах электронный чип располагается между обложкой паспорта гражданина Республики Казахстан и подложкой и является электронным носителем информации о владельце паспорта, куда в защищенном цифровом формате записываются анкетные данные гражданина (фамилия, имя, отчество, число, место, год рождения), ИИН, фотоизображение и электронная цифровая подпись.

«Паспорта с микросхемой (с чипом) введены в целях упрощения прохождения погранично-пропускных пунктов и паспортно-визового контроля других стран посредством их электронных систем. Чипы в паспортах взаимодействуют только со специальными считывающими устройствами при пересечении границы.

Необходимо отметить, что электронные документы не только упрощают передвижение граждан по миру, но и сводят к нулю возможность подделки, поэтому они введены в целях безопасности и защиты прав граждан», – подчеркнули в комитете.

Внедрение документов нового образца в 2009 году широко освещалось в СМИ. Описание и содержание паспортов, в том числе по чипу, содержатся в постановлении Правительства № 684 от 4 июля 2013 года, которое размещено в открытом доступе.