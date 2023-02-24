В МВД ответили на вопросы о легализации иностранных авто

Исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев ответил на ряд вопросов о легализации иностранных авто, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

- Какие законодательные изменения внесены для легализации иностранных автомобилей, ввезенных до 1 сентября 2022 года?

- В целях исполнения поручения главы государства о разовой легализации иностранных автомобилей были внесены необходимые законодательные изменения. В частности эти изменения касались установления ставки сбора за первичную регистрацию легализуемых автомобилей в размере 200 тысяч тенге и отмены уплаты утилизационного платежа.

Кроме того, утверждены правила, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию страны до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств, от расширенных обязательств производителей (импортеров). Правила введены в действие с 23 января и с этой даты мы приступили к легализации иностранных автомобилей.

- Какие документы необходимо предоставить для легализации автомобилей?

- Для легализации граждане предоставляют: заявление; документ, удостоверяющий личность заявителя; регистрационный документ на транспортное средство; документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

- Какие основные требования к легализуемым автомобилям?

- Легализуемый автомобиль должен соответствовать следующим требованиям: ввезен на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года; не находится в розыске; снят с государственного учета по месту прежней регистрации в другом государстве; прошел таможенную очистку.

- Какие результаты первого месяца легализации иностранных автомобилей?

- С 23 января по 22 февраля легализовано более 40 тысяч транспортных средств. Еще свыше 85 тысяч единиц автотранспорта прошли предварительную проверку и направлены для прохождения сверки номерных агрегатов и дальнейшей регистрации. То есть, за один месяц свыше 125 тысяч автомобилей мы легализовали и допустили к легализации.

- Как решается вопрос по снятию автомобилей с учета в другой стране?

- Снятие с учета иностранного автомобиля по месту последней регистрации в другой стране – это необходимая мера, так как на автомобили по месту последнего учета могут быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение. При этом порядок снятия с учета автомобилей в каждом государстве регламентируется своим национальным законодательством.

В то же время Правительством и МВД Республики Казахстан были направлены соответствующие письма компетентным органам Российской Федерации, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учета автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения нашими гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства.

Однако официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учета автомобилей в дистанционном формате, необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Мы не можем нарушать эти требования.

- Как решается вопрос по так называемым "автоконструкторам", то есть, ввезенным в страну как автозапчасти?

- В процессе легализации были установлены автомобили, ввезенные в страну под видом запасных частей. Данные автомобили не проходили таможенную очистку и проверку на соответствие требованиям безопасности. Вместе с тем, принимая во внимание положение наших граждан, которые приобрели эти автомобили, государственными органами вырабатываются механизмы их первичной регистрации в Казахстане. Решение о том, что такие автомобили будут допущены к легализации, уже принято.

- Возможна ли легализация автомобилей на основании одного страхового полиса? Что вы скажете по поводу продления ввоза автомобилей для их легализации?

- Регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима, так как вопросы приобретения движимого имущества в собственность регламентируются гражданским законодательством. В соответствии со статьей 235 Гражданского кодекса РК право собственности на имущество, которое имеет собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении этого имущества.

По продлению сроков, предусмотренных для ввоза иностранных автомобилей, с целью их дальнейшей легализации считаем также нецелесообразным, так как данные меры повлекут новую волну неконтролируемого ввоза в страну иностранных автомобилей. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер и впредь будут приняты решительные меры.