В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о лицах, которые под видом сотрудников органов внутренних дел обходят квартиры для проверки документов и сбора биометрических данных граждан.
В МВД прокомментировали рассылку о поквартирном сборе биометрических данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства
В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о лицах, которые под видом сотрудников органов внутренних дел обходят квартиры для проверки документов и сбора биометрических данных граждан.
"МВД сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Аналогичные рассылки распространялись и ранее, опровергались полицией. Призываем граждан доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность", - говорится в сообщении.