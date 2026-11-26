В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о лицах, которые под видом сотрудников органов внутренних дел обходят квартиры для проверки документов и сбора биометрических данных граждан.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В МВД прокомментировали рассылку о поквартирном сборе биометрических данных, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства



В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о лицах, которые под видом сотрудников органов внутренних дел обходят квартиры для проверки документов и сбора биометрических данных граждан.