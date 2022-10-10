В МВД рассказали об SMS, которые получают казахстанцы

В Министерстве внутренних дел РК дали разъяснения по SMS-уведомлениям о необходимости регистрации по месту жительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Казахстанцам приходят SMS-уведомления о том, что необходимо зарегистрироваться по месту фактического проживания.

«Эта рассылка через колл-центр 1414 осуществляется МВД для тех лиц, у которых на сегодняшний день отсутствует регистрация по месту жительства, то есть если их сняли с регистрации», – пояснили в ведомстве.

Тем, кто получил такие SMS, необходимо зарегистрироваться по адресу проживания. Если к моменту получения SMS гражданин уже оформил регистрацию, то ему необязательно об этом сообщать либо звонить в колл-центр на 1414, так как рассылка носит уведомительный характер.

«За отсутствие регистрации по месту жительства предусмотрена административная ответственность. Такая же ответственность возложена и на собственников жилья за нерегистрацию жильцов. Поэтому если собственник будет отказывать в регистрации по месту жительства, просим сообщить в миграционную службу», – призвали в МВД.