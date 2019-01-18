В МВД РК опровергли информацию о начале выплаты вознаграждения гражданам за фото и видео правонарушений
Рассылаемое по WhatsApp сообщение о якобы начале выплаты вознаграждения гражданам за фото и видео правонарушений не соответствует действительности. Об этом сообщил директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев, передает Kazpravda.kz.
"Министерством внутренних дел, действительно, в рамках модернизации рассматривается вопрос о возможности использования специального мобильного приложения с функцией отправки гражданами фотографий и видео за вознаграждение. Повторюсь, что данный вопрос еще на стадии рассмотрения, и запуск мобильного приложения с таким сервисом не является вопросом одного дня. Необходимо проанализировать все законодательство, внести в соответствующие НПА поправки. Как будет принято окончательное решение, мы через официальные источники проинформируем население", - сказал Садубаев.
Напомним, казахстанцев планируют поощрять деньгами за фотографии и видеозаписи правонарушений. Об этом ранее сообщал министр внутренних дел Калмуханбет Касымов. По его словам, МВД планирует разработать специальное мобильное приложение для информирования граждан о фактах нарушений общественного порядка с функцией обратной связи.
"Оно поможет снять и отправить. Мы сейчас на правах ГЧП разрабатываем эту программу - 50 процентов штрафа мы отправляем государству, 40 процентов - гражданину, который нам направил фото или видео, и 10 процентов уходят фирме, которая разрабатывает эту программу. Я думаю, что это будет для нас тяжело в первые годы, но это подходит к определению нулевой терпимости к правонарушениям", - отметил министр.