В МЗСР РК создан Общественный совет по взаимодействию с гражданским обществом

При МЗСР РК создан Общественный совет по взаимодействию с гражданским обществом
со ссылкой на пресс-службу
Министерства здравоохранения и социального развития РК.
"При МЗСР РК сформирован Общественный совет из числа представителей министерства и казахстанской общественности, целью которого является выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам, подотчетность государственных органов перед населением и улучшение взаимодействия с гражданским обществом", – говорится в информации.
К полномочиям Общественного совета относятся: рассмотрение и обсуждение выполнения бюджетных программ администратора бюджетных программ, стратегических планов, государственных и правительственных программ; отчетов исполнительных органов о достижении целевых индикаторов, об исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, услуг), о поступлении и расходовании денег от благотворительности; участие в разработке и обсуждении проектов нормативных правовых актов, касающихся прав, свобод и обязанностей граждан; рассмотрение обращений физических и юридических лиц по вопросам совершенствования государственного управления и организации прозрачной работы государственного аппарата, включая соблюдение норм служебной этики и другие.
Состав Общественного совета вошли ответственный секретарь и руководители структурных подразделений МЗСР РК , представители НПО.