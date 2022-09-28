В награду – отпуск

Военнослужащих Национальной гвардии РК наградили 10-дневным отпуском за самоотверженность при защите

населенного пункта от пожара.

Новостью поделился начальник пресс-службы Регионального командования «Шығыс» Багдат Амангельды. В воинской части 5518 троих военнослужащих-срочников поощрили благодарственными письмами, а также 10-дневным отпуском домой за отвагу при тушении пожара возле села Каменный карьер в пригороде Усть-Каменогорска.

Пожар начался рано утром 7 сентября. К полудню в огне были все близлежащие горы. Ветер стремительно гнал пламя в сторону села, общая площадь превысила 60 га. Ситуацию усугубляла 35-градусная жара. В тушении участвовали около 500 человек и более 50 единиц техники. Дополнительно на помощь прибыли гвардейцы воинской части 5518.

– Трое солдат-срочников проя­вили самоотверженность, – отметил начальник пресс-службы. – Они вовремя обнаружили пламя, которое подбиралось к жилым постройкам, и доложили командиру. Благодаря им удалось отстоять дома. Гвардейцы Асхат Бекбосынов, Далер Гнеев, Есен Болатхан боролись с огненной стихией до последнего. К сожалению, парни получили отравление угарным газом, их пришлось госпитализировать.

Сегодня все трое чувствуют себя отлично. При вручении благодарственных писем военнослужащие подчеркнули, что выполняли свой долг – защищали жизнь граждан своей страны.