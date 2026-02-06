По инициативе Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан состоялся круглый стол на тему «Научные основы системной модернизации Конституции», передает Kazpravda.kz

Фото: НАН РК

Основной целью мероприятия стало обсуждение проекта новой Конституции Республики Казахстан, в рамках которого наука, образование, человеческий капитал и инновации рассматриваются как стратегическое ядро развития государства.

В ходе заседания ученые и эксперты на научно-экспертном уровне рассмотрели содержание конституционных реформ и обсудили предлагаемые изменения в Основной закон. В работе круглого стола приняли участие депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены Конституционной комиссии, академики и представители научного сообщества.

Мероприятие модерировал президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев, который в своем выступлении остановился на значении и содержании исторического этапа развития страны, связанного с внесением изменений в Конституцию.

«Сегодня мы переживаем исторический этап в развитии нашего государства. В настоящее время ведется обсуждение проекта новой Конституции страны. Первые обсуждения прошли в Доме Правительства, а также накануне - в академической среде с участием академиков и ведущих ученых страны.

В проекте Конституции развитие человеческого капитала, науки и инноваций впервые определяется как стратегическое направление деятельности государства. Данная конституционная модель представляет собой интеллектуальную карту развития, задающую ориентиры будущего страны.

Очевидно, что Основной закон призван не только обеспечивать правовые гарантии, но и закладывать фундамент долгосрочного научно-технологического развития государства.

Развитие человеческого капитала является ключевой опорой стратегической устойчивости и процветания страны. В этой связи научное сообщество осознает свою ответственность и считает необходимым проведение разъяснительной работы по вопросам конституционных реформ, поскольку, к сожалению, в социальных сетях распространяется недостоверная информация, основанная на поверхностном и неполном понимании текста проекта Конституции.

Учитывая это, выдающиеся ученые страны, академики НАН РК- приняли решение открыто обозначить свою позицию по вопросам конституционных реформ и обратиться к общественности с соответствующим обращением», — подчеркнул А.Куришбаев.

В ходе заседания участники особо отметили, что конституционная модернизация должна рассматриваться не только как правовой акт, но и как основа нового общественного договора, в котором ценятся знания, инновации и критическое мышление.

Академики в своих выступлениях подчеркнули, что конституционные изменения должны опираться на национальные ценности и служить долгосрочному развитию общества. Государственную поддержку образования и науки они оценили как позитивный и своевременный шаг, отметив, что устойчивое развитие экономики возможно исключительно на научно-технологической основе. В качестве примера были приведены развитые страны мира, добившиеся прогресса именно благодаря опоре на науку и инновации.

В опубликованном от имени Национальной академии наук Обращении академиков говорится:

«Мы, академики Республики Казахстан, представители научного сообщества, глубоко осознающие ответственность за будущее страны, считаем своим гражданским долгом открыто выразить свою позицию в судьбоносный для государства период.

Наука — это пространство разума, точно улавливающее ритм времени и определяющее вектор общественного развития. Конституция же является фундаментом этого развития, высшей правовой мерой, определяющей будущее нации.

В этой связи мы считаем, что проводимые в стране конституционные реформы должны быть всесторонне осмыслены с научной точки зрения и взвешенно восприняты общественным сознанием.

Национальная академия наук Республики Казахстан является фундаментальным институтом, вносящим вклад в формирование научных основ государственной политики и определение стратегических направлений развития страны.

С момента выдвижения Президентом страны инициатив по парламентским реформам в Послании народу в сентябре прошлого года Академия активно участвует в данном процессе. Ученые и эксперты направляют свои научно обоснованные предложения, способствуя содержательному наполнению реформ.

На Национальном курултае текущего года Глава государства объявил о внесении принципиальных изменений в Конституцию, что ознаменовало начало нового этапа политической модернизации. В этой связи была создана Конституционная комиссия с участием представителей научного сообщества.

Представители Национальной академии наук приняли активное и ответственное участие в разработке проекта новой Конституции. В результате в качестве ее центральной идеи четко обозначены наука и образование, культура и инновации.

Это отражает принципиальный подход, согласно которому развитие страны должно опираться не только на природные ресурсы, но прежде всего на человеческий капитал, образованную нацию и интеллектуальный потенциал.

Одной из ключевых идей новой Конституции является закрепление того, что будущее Казахстана определяется знаниями, наукой, творчеством и инновационным мышлением его граждан.

В Преамбуле Конституции культура, образование, наука и инновации определены как базовые ценности, а в статье 3 раздела «Основы конституционного строя» человеческий капитал признан стратегическим приоритетом государства. Статья 23 гарантирует свободу слова, научного, технического и художественного творчества, а статья 33 сохраняет право граждан на бесплатное начальное и среднее образование, а также возможность конкурсного доступа к высшему образованию.

Закреплен светский характер системы образования и единые государственные образовательные стандарты, что является результатом совместных усилий общества и государства.

Предлагаемый проект Конституции направлен на уверенное движение в будущее при сохранении сложившегося государственного устройства и международного авторитета Казахстана. В новой преамбуле отражены исторические корни, ценности настоящего и ориентиры будущего.

В этой связи академики и ученые Национальной академии наук призывают всех соотечественников внимательно изучить проект Конституции, глубоко осмыслить его содержание, активизировать разъяснительную работу и не поддаваться недостоверной информации. Поддерживая новую Конституцию, мы вносим вклад в интеллектуальное, справедливое и устойчивое развитие Казахстана.

Призываем всех граждан проявить активную гражданскую позицию и поддержать проект новой Конституции в этот важный для страны исторический момент».

Круглый стол продолжился в формате обсуждения, в ходе которого участники высказали свои мнения по научным, социальным и институциональным аспектам проекта Конституции. Академики и эксперты уделили особое внимание роли научно обоснованных конституционных норм в повышении конкурентоспособности страны.

Академическое сообщество единодушно выразило поддержку новой конституционной модели, оценив ее не только как правовой документ, но и как «интеллектуальную карту развития» государства.