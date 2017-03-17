​В напряженном ритме

В Целиноградском, Астраханском, Егиндыкольском и Буландынском районах руководством были проинспектированы проводимые на местах противопаводковые мероприятия.

В частности, в селе Талапкер Целиноградского района детальную проверку прошло новое инженерное сооружение на реке Ишим, которое призвано обеспечить безаварийный пропуск воды. Летом и осенью прошлого года в районе был проведен комплекс превентивных мероприятий. К примеру, были укреплены и наращены ранее возведенные дамбы в районе населенных пунктов Акмол, Жанажол, Бирлик, Отау­тоскен и Караоткель. В районном бюджете по программе предупреждения чрезвычайной ситуации предусмотрены 18,68 млн тенге, а также имеется резерв в 40 млн тенге. По расчетам специалистов, нынче в районе выпало более 200 тыс. кубов снега. На его вывоз было выделено 42,5 млн тенге, сегодня вывезено свыше 75 тыс. кубов снега. 86 водопропускных сооружений до начала паводкового периода должны быть прочищены.

В ходе инспекции были осмот­рены гидропосты по контролю над уровнем рек Нура и Ишим. Здесь для дробления льда в руслах рек планируется проведение взрывных работ. Общая площадь их составит 1 500 кв. м.

В Астраханском районе глубина снежных осадков в населенных пунктах достигла 400–450 мм. Возможные подтопления ожидаются в селах Ягодное, Новый и Старый Колутон, Зеленое. Здесь активизирована работа по вывозу снега из населенных пунктов, а также подготовлены для населения эвакопункты и пункты размещения домашнего скота.

Соответствующие поручения в ходе инспекции были даны в Буландынском и Егиндыкольском районах. В ближайшее время будет совершен облет территорий области для оценки снежного покрова и состояния русел рек к прохождению паводковых вод.

Особое внимание акмолинских спасателей в паводковый период привлекает Аршалынский район. По словам начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Алексея Советова, в связи с обильными снегопадами объем снежного покрова в разы больше, чем в предыдущие годы. Кроме того, основная часть талых вод приходит в регион из Карагандинской области, что может угрожать подтоплением населенных пунктов области. Поэтому спасателями проведена подготовка к проведению взрывных работ для рыхления, дробления льда и ледовых заторов в руслах рек.

На акмолинских автодорогах имеется 181 мостовое и 3 233 водопропускных сооружений. Для предотвращения аварийных ситуаций при прохождении паводков у подрядных организаций есть 120 единиц техники, которая в настоящее время используется для их очистки. В настоящее время департаментом по ЧС завершается проверка водопропускных сооружений для определения их технического состояния и готовности к пропуску талых вод.

В напряженном ритме акмолинцы готовятся к паводковому периоду с надеждой на то, что погода не принесет им неприятных сюрпризов в виде резкого потепления, как это было в апреле 2014 года в Атбасарском районе. Тогда пришедшая из степи и из русла реки Жабай вода принесла немало бед жителям райцентра и некоторых сел…