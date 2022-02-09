В нарколабораторию превратили коттедж в элитном городке в Нур-Султане (видео)

Сотрудники департамента по противодействию наркопреступности Министерства внутренних дел РК совместно с наркополицейскими столицы и Карагандинской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух молодых девушек, которые в одном из домов коттеджного городка Family Village наладили производство синтетических наркотиков и занимались их оптовой реализацией на территории мегаполиса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Аскар Мухаметкалиев, в ходе обыска дома, арендованного одной из задержанных девушек, было обнаружено и изъято 1 218 таблеток синтетического наркотика «Экстази», 2 кг синтетического наркотика «Альфа-PVP», а также более 140 литров прекурсоров – веществ, используемых при производстве наркотиков, и различное лабораторное оборудование для изготовления наркотиков в домашних условиях.
По изъятым наркотическим средствам проведена судебно-химическая экспертиза. Таким образом, полицейские ликвидировали очередную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков.
Задержанные более года занимались изготовлением и сбытом путем закладок крупных партий синтетических наркотиков через мессенджер Telegram. Установлено, что девушки буквально на днях сделали две крупные закладки мефедрона на окраине города весом 1,2 кг, которые в ходе дополнительных следственных действий были изъяты. Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 3 кг 840 граммов.
К слову, одна из задержанных является уроженкой России. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по документированию преступной деятельности фигурантов, а также установлению иных причастных лиц.
Напомним, в 2021 году в нескольких областях страны производился ряд крупных задержаний участников транcнациональной организованной группы, занимавшихся поставкой прекурсоров и лабораторного оборудования из России, а также сбытом синтетических наркотиков. Всего в прошлом году органы внутренних дел ликвидировали 17 нарколабораторий.