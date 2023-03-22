В наш дом пришла радость!

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Юлия Пулина, область Улытау

В народе говорят: как встретишь Наурыз, так и пройдет весь год.

В преддверии Наурыза воспитанников Жезказганского центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, им. Маруы Кулушевой поздравил аким области Улытау Берик Абдыгалиулы.

Вручая подарки, он отметил успехи учащихся в республиканских и международных творческих и спортивных состязаниях, а также на фестивале «Қазақстан – менің алтын бесігім». Так, в конкурсе вокалистов «Жүрек жылуы» Саша Лознухо занял первое место, а танцевальному ансамблю «Тау гүл» вручили приз зрительских симпатий («Көрермендер көзайымы»). Глава области пожелал детям удачи во всех начинаниях и хорошего наст­роения.

Достижениями воспитанников гордятся и их опекуны.

– Все дети занимаются в творческих и спортивных кружках при центре, – рассказала заместитель директора по воспитательной части Бану Сарсенбина. – Есть танцевальный кружок, хореограф – Назым Тойшибекова, вокал ведет Асель Ахметжанова. А наш выпускник Сергей Данилов сейчас профессиональный тренер по боксу. Свой родной центр он не забывает, приходит как наставник, тренирует ребят.

Дети, конечно, рады подаркам, но и сами любят делать приятные сюрпризы. Специально для гостей они подготовили концерт, подарили им сувениры, которые смастерили с помощью преподавателя кружка прикладного искусства Айжан Кабден.

– Праздники любят все, – отметила Бану Сарсенбина. – Это радость встречи с друзьями, праздничное настроение. Все наши дети открытые, доброжелательные, дружные. Для них и воспитателей центр поддерж­ки – это родной дом. Вместе выезжаем в разные города Казахстана – на конкурсы, отдых, экскурсии. Изучаем родной край, исторические памятники.

В Жезказганском центре поддержки детей им. Маруы Кулушевой воспитываются 56 детей, они обучаются в семи школах Жезказгана, сообщил директор центра Газиз Жетибаев.

– Наши подопечные с нетерпением ждали замечательный праздник Наурыз мейрамы, – сказал он. – Учили новые стихотворения, готовились к представлению, разучивали танцы для гостей. Конечно, такие мероприятия устраиваем не каждый день, но часто. Все праздники отмечаем дома, в центре поддержки детей, а если погода позволяет – выез­жаем на природу. Гостям мы очень рады – для них всегда найдется не только угощение, но и хорошее настроение подарим.

Ребята прилежно учатся, стараются участвовать во всех мероприятиях, любят поездки, конкурсы, спорт. Мы гордимся нашими спорт­сменами. Двое воспитанников центра стали членами сборной Казахстана по боксу. Сейчас они проходят учебно-тренировочные сборы, готовятся к чемпио­нату Азии. Газиз Жетибаев уверен, что их подопечные в будущем станут и олимпийскими чемпионами.

Главная задача сотрудников центра – социализация воспитанников. Именно теплая домашняя атмосфера помогает им в будущем стать успешными, а выпускники часто приходят в центр, рассказывают о своих достижениях, помогают.

– Среди выпускников есть предприниматели, госслужащие, тренеры, педагоги, многие уже сами стали родителями, – поделился Газиз Жетибаев. – Мы все очень рады, когда они приезжают в гости, приглашают на семейные торжества и свадьбы. Главная наша мечта, чтобы каждый из воспитанников обрел собственную счастливую семью.

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