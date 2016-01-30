​В нашу гавань пусть заходят корабли

Транзитом… через Казахстан

Появившийся с недавних пор в нашем обиходе термин «евразийский трансконтинентальный коридор» обязан своим рождением государственной программе «Нұрлы жол», предложенной Главой государства. Благодаря этой масштабной программе в Казахстане появились современные автомобильные дороги международного уровня, автобаны, модернизирована система железных дорог, речного транспорта, строятся порты и терминалы на Каспии. И сейчас, когда механизм госпрограммы запущен на полную мощность и достигнуты первые результаты, Президент дает «отмашку» на дальнейшие шаги в этом направлении: создать трансконтинентальный транспорт­ный коридор, интегрировать транспортную систему страны в мировую.

Наши предки в древности, используя Великий шелковый путь, свободно торговали со своими ближними соседями и дальними странами. А сегодня все вопросы торговли, транзита товаров и прочих перевозок регулируются международным правом. Мало построить дороги. Чтобы по ним пошли транспортные потоки, надо адаптировать отечественное законодательство под международные законодательные акты, заключить соответствующие двусторонние и многосторонние соглашения со всеми странами – участницами перевозок.

Вот почему налаживанию тесных интеграционных транзитно-транспортных связей предшествовала большая законотворческая работа, которая и заложила основы для предметного ведения переговоров.

Транскаспийский экспресс

На заседании Национальной комиссии по модернизации Министерству инвестиций и развития было предложено создать правовую основу для развития смешанных (комбинированных, мультимодальных) перевозок. 27 октября 2015 года принят Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожно-транспортной инфраструктуры, транспортной логистики и авиаперевозок». Нормы по смешанным перевозкам были предусмотрены в Законе Республики Казахстан «О транспорте в Республике Казахстан», частично в законах Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте», «Об автомобильном транспорте», «О торговом мореплавании» и «О внутреннем водном транспорте», а также в Гражданском кодексе Республики Казахстан в разделе «Перевозки».

Закон «О транспорте в Республике Казах­стан», согласно внесенным поправкам, станет единственным, регулирующим смешанные перевозки. В остальные отраслевые законы внесены ссылки на этот закон.

Внесенные изменения позволят урегулировать возникающие правоотношения по перевозке грузов с множественностью лиц-соперевозчиков.

Следует отметить, что в международной практике перевозки грузов в смешанном сообщении предполагают участие двух и более видов транспорта, работающих последовательно. При этом перевозка осуществляется каждым видом по отдельному или единому перевозочному документу. Наиболее эффективной разновидностью смешанных перевозок грузов являются такие, при которых перевозка на всем пути следования осуществляется по единому документу. Его форма утверждена в Правилах смешанных перевозок, которые на сегодня направлены в МЮ РК на государственную регистрацию. Наличие единого транспортного документа имеет то преимущество, что груз непрерывно следует по транспортной цепи без задержек.

В целях развития контейнерных перевозок пересмотрены подходы по отнесению услуг магистральных железнодорожных сетей к естественной монополии.

В настоящее время в процессе внутригосударственного согласования находится вопрос об уведомлении стран-партнеров, что Казахстан присоединился к действующим международным договорам, которые регламентируют вопросы осуществления смешанных перевозок.

Следующий шаг – формирование собственниками магистральных и терминальных инфраструктур и транспортными компаниями – координационных (управляющих) комитетов (консорциумов). Его реализация рассчитана на 2016–2017 годы. В рамках решения этого вопроса 20 февраля 2014 года в Баку между закрытым акционерным обществом «Азербайджанские железные дороги», акционерным обществом «Грузинская железная дорога», акционерным обществом «Национальная компания «Казахстан темир жолы», закрытым акционерным обществом «Азербайджанское Каспийское морское пароходство», акционерным обществом «Национальная компания «Актауский международный морской торговый порт», Бакинским международным морским торговым портом и обществом с ограниченной ответственностью «Батумский морской порт» подписано Соглашение о создании Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и утверждении Положения о Координационном комитете по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута. Председателем Координационного комитета по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута избран президент АО «НК «КТЖ» Аскар Мамин.

В рамках соглашения достигнуты договоренности по применению 10% скидки к действующим тарифам в перевозках вакуумного газойля, в случае увеличения его объема свыше 1 млн тонн в год и 15% скидки в перевозках мазута не менее 500 тыс. тонн в год по территориям Азербайджана и Грузии, в том числе на паромное сообщение.

24 июля 2015 года в Батуми состоялось очередное заседание Координационного комитета по развитию ТМТМ, где было подписано дополнительное соглашение о присоединении компании MinshengLogisticsCo., Ltd от имени правительства города Чунцин к вышеупомянутому соглашению.

В ходе заседания казахстанская сторона предложила создать на территории РК транспортно-экспедиторскую компанию с пропорциональным долевым участием сторон в целях их вовлечения на коммерческом уровне в организацию контейнерного сервиса по маршруту ТМТМ.

28 июля 2015 года был осуществлен запуск первого контейнерного поезда NomadExpress по маршруту Китай – Казахстан – Азербайджан (Шихези (КНР) – Достык – Актау порт – Кишлы (Азербайджан) с грузом каустической соды.

При этом рабочей группе удалось установить конкурентоспособный тариф на перевозку по данному маршруту и согласовать срок доставки по всему маршруту в 6–7 дней (стоимость перевозки по данному маршруту составила 3 000 долл. за 20-футовый контейнер). 3 августа 2015 года в Баку состоялась официальная встреча первого контейнерного поезда NomadExpress, в которой приняли участие члены Координационного комитета по развитию ТМТМ.

Для организации контейнерного поезда NomadExpress по маршруту Достык – Актау – Баку (Алят) – Батуми/Поти была достигнута договоренность о применении тарифной ставки в размере 2 775 долл. США/TEU и 500 долл. США/FE по всему маршруту с учетом порожнего возврата вагонов.

Таким образом транскаспийский экспресс дал Казахстану наиболее короткий выход к морю и значительно увеличил транзитные возможности нашей страны по организации контейнерных перевозок.

Первым делом аэропорты

Помимо развития автомобильного, железнодорожного и морского транзитно-транспортного сообщения в Плане нации предусмотрено создание международного авиационного хаба путем строительства под Алматы нового международного аэропорта с соответствующей инфраструктурой.

Определен источник финансирования для привлечения консалтинговой компании – средства АО «НК «КТЖ». Подготовлено техническое задание для проведения консалтинговой работы. 10 августа 2015 года заключен договор между АО «НК «КТЖ» и компанией LufthansaConsulting о предоставлении консалтинговых услуг. Проведены встречи с потенциальными инвесторами Тенгри Холдинг (Китай), ChangiAirports, (Сингапур), Винчи (Франция). Также были проведены переговоры с индийской компанией GMR Group и с корейской – Хундай Инжиниринг.

В Казахстане авиаперевозчик «Эйр Астана» и национальная компания «КТЖ» являются крупными международными операторами. Президент поручил гармонизировать их планы по развитию альтернативных маршрутов, чтобы снизить стоимость доставки груза более чем в два раза. В Министерстве по инвестициям и развитию создана межведомственная рабочая группа по внедрению стандарта безбумажного документооборота по грузоперевозкам e-freight.

В ноябре 2015 года сотрудниками АО «НИТ» было проведено предпроектное обследование аэропортов Астаны и Алматы на предмет автоматизации бизнес-процессов. В рамках обследования были изучены процессы регистрации, отправления, хранения и выдачи грузов. По итогам работы предпроектного обследования будет определен разработчик и интегратор внедрения стандарта e-Freight.

Комитет гражданской авиации в своей деятельности ориентируется на модели Британского агентства гражданской авиации и Агентства безопасности авиации ЕС, ведется взаимодействие с Британским агентством гражданской авиации (UKCAAi). 3 ноября 2015 года в Лондоне в рамках 2-го заседания Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству был подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством по инвестициям и развитию РК и UKCAAi. В период с 7 по 11 декабря 2015 года состоялся обзорный визит специалистов UKCAAi в Казахстан с целью ознакомления с работой и анализа деятельности КГА, а также выработки рекомендаций и составления отчета о проведенной работе.

Как известно, в связи с созданием Международного финансового центра «Астана» Глава государства поручил создать сеть регулярного авиасообщения с ведущими мировыми финансовыми центрами. Сегодня из аэропорта столицы выполняются рейсы в 8 из 12 международных финансовых центров: Франкфурт, Пекин, Стамбул, Москва, Сеул, Лондон, Париж, Дубай. До 2019 года ожидается открытие еще нескольких направлений из Астаны: Гонконг, Токио, Сингапур, Нью-Йорк.

В целом ожидается, что к 2020 году Астана будет связана воздушным сообщением с основными финансовыми центрами мира. Добавим, что 10 декабря 2015 года Европейской комиссией были сняты все ограничения с авиакомпании «Эйр Астана» по полетам в страны ЕС.

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1 января 2016 года был дан официальный старт реализации Плана нации «100 конкретных шагов». Как отметил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, с третьим направлением Плана – индустриализацией и экономическим ростом – связан наибольший объем работы. Судя по тому, как конкретно взялись за дело казахстанские транспорт­ники, первые шаги по пути кардинальных институциональных реформ уже сделаны. И недалек тот день, когда и казахстанская «гавань» наполнится караванами судов, железнодорожных составов и автофургонов, идущих с грузами через нашу страну в самые отдаленные уголки мира. А это будет только во благо казахстанцам.