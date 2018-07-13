В НАТО объяснили, зачем необходимо присутствие войск в Афганистане

В мире
Фото : АфТАГ
В Брюсселе прошел двухдневный саммит НАТО, в ходе которого главы государств и правительств 29 стран Североатлантического Альянса подтвердили приверженность миссии в Афганистане, передает АфТАГ.

В декларации, принятой странами НАТО, участники признали успешным текущий ход осуществления миссии "Решительная поддержка", сосредоточенной на содействии афганским силам безопасности, в том числе консультировании и подготовке стражей порядка.

Участники саммита подтвердили готовность продолжить финансовую поддержку афганских правоохранительных структур до 2024 года и направить свои усилия на восполнение дефицита кадров. За прошедший год численность афганских силовиков по разным причинам сократилась на 35 тысяч человек, однако сегодня боевые потери все еще остаются высокими.

Декларация НАТО также отмечает необходимость участия региональных государств, прежде всего России, Ирана и Пакистана, в усилиях по стабилизации ситуации в Афганистане и содействии афганскому мирному процессу.

На последующей пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что для афганской проблемы не существует военного решения, но присутствие войск в ИРА необходимо для того, чтобы талибы осознали невозможность своей победы и согласились на мирные переговоры с Кабулом.

"Я не говорю о том, что ситуация в Афганистане проста. Существует насилие, существует терроризм, неопределенность и множество вызовов, а иногда – множество разочарований", – резюмировал он.

Столтенберг выразил уверенность в том, что в настоящее время НАТО находится на верном пути и нынешняя миссия приносит свои плоды, создавая условия для отражения угроз и подготовки переговоров с талибами.

