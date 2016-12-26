Экономика
В Нацбанке РК прокомментировали финпомощь Казкому
Ксения Воронина
АО "Казкоммерцбанк" (ККБ) получил от Национального банка краткосрочное финансирование на сумму 400,8 млрд тенге. Соответствующее решение было принято ранее правлением финрегулятора, учитывая системную значимость Казкома, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Отмечается, что заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами банка.

"АО "Казкоммерцбанк" выполняет регуляторные требования и исполняет обязательства клиентов в полном объеме. На сегодняшний день банк располагает достаточным объемом ликвидных активов, что позволило ему осуществить частичное досрочное погашение займа. АО "Казкоммерцбанк" возвращена Национальному банку половина от ранее выделенных средств. В настоящее время увеличение капитала банков является одним из приоритетных направлений повышения конкурентоспособности банковского сектора. В связи с этим Национальным банком в рамках текущего надзорного процесса ведутся переговоры с акционерами, в том числе АО "Казкоммерцбанк", по повышению уровня капитализации", – сообщил Нацбанк РК.

По заявлению ККБ, "банк не ведет никаких переговоров с Национальным банком и Правительством по получению финансовой помощи". Указанный краткосрочный заем был привлечен Казкомом 14 декабря "в рамках стандартных во всем мире процедур по предоставлению краткосрочной ликвидности банкам второго уровня. Заемные средства были получены на рыночных условиях, на основе платности и возвратности".

"Банк прибегал к подобной практике не менее 10–12 раз за последние десять лет. За счет средств займа банку удалось обеспечить ряд срочных незапланированных клиентских платежей накануне закрытия финансового 2016 года. Ежегодно в период декабрьских и новогодних праздников оборот наличных операций и платежей резко вырастает. Если за декабрь 2014 года казахстанцы обналичили через банкоматы Qazkom порядка 90 млрд тенге, то в декабре 2015-го – около 140 миллиардов тенге. По итогам декабря текущего года мы ожидаем оборот свыше 200 млрд тенге", – пояснили в пресс-службе ККБ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что меры по оздоровлению Казкоммерцбанка могут обойтись в 1,5 трлн тенге ($4,5 млрд), которые может выделить Нацбанк. При этом отмечалось, что это один из вариантов финпомощи.

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