В Нацгвардии рассказали о застрелившемся в Алматы военнослужащем

Заместитель командующего Региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Казахстана полковник Ниязтай Алкешев заявил, что застрелившийся в воинской части в Алматы солдат не подвергался ни моральному, ни физическому давлению. Его смерть не связана со службой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

По словам полковника, 22 августа рядовой Абылай Сабыров охранял очень важный государственный объект.

«Рядовой Сабыров в тот день был в резерве. То есть его не было на посту. Около 14 часов он заменил своего боевого товарища, находившегося на пятом посту. Он должен был находиться там до тех пор, пока его товарищ не вернется с обеда. Но, к сожалению, за это время, в течение часа, произошла трагическая ситуация. Я со всей ответственностью заявляю, что на него не оказывалось ни морального, ни физического давления. Вместе с ним в гвардию записался даже его шурин», – сказал полковник Нацгвардии.

По его словам, 21-летний военнослужащий жил в одной квартире со своей тетей по материнской линии в Алматы. Он был самым старшим в семье, не женат.

Абылай проходил службу в западном региональном командовании Национальной гвардии. Уволился в запас 17 июня прошлого года и присоединился к региональному командованию «Оңтүстік» по контракту 5 октября.

«Абылай Сабыров хорошо показал себя на военной службе. Его документы вскоре должны были быть отправлены в Верховное командование, и его должны были назначить на более высокую должность», – сказал полковник.

Ниязтай Алкешев также сообщил, что по результатам следственных мероприятий, если будет установлено, что смерть военнослужащего связана с доведением до самоубийства или военной службой, его семье будет выплачена компенсация в соответствии с законом.

В завершение полковник Алкешев выразил соболезнования родителям и близким погибшего солдата.

Напомним, 22 августа около 15:15 при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 Алматы Абылай Сабыров допустил огнестрельное ранение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате полученного ранения он скончался.