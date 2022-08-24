Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
В Нацгвардии рассказали о застрелившемся в Алматы военнослужащем

Заместитель командующего Региональным командованием «Оңтүстік» Национальной гвардии Казахстана полковник Ниязтай Алкешев заявил, что застрелившийся в воинской части в Алматы солдат не подвергался ни моральному, ни физическому давлению. Его смерть не связана со службой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

По словам полковника, 22 августа рядовой Абылай Сабыров охранял очень важный государственный объект.

«Рядовой Сабыров в тот день был в резерве. То есть его не было на посту. Около 14 часов он заменил своего боевого товарища, находившегося на пятом посту. Он должен был находиться там до тех пор, пока его товарищ не вернется с обеда. Но, к сожалению, за это время, в течение часа, произошла трагическая ситуация. Я со всей ответственностью заявляю, что на него не оказывалось ни морального, ни физического давления. Вместе с ним в гвардию записался даже его шурин», – сказал полковник Нацгвардии.

По его словам, 21-летний военнослужащий жил в одной квартире со своей тетей по материнской линии в Алматы. Он был самым старшим в семье, не женат.

Абылай проходил службу в западном региональном командовании Национальной гвардии. Уволился в запас 17 июня прошлого года и присоединился к региональному командованию «Оңтүстік» по контракту 5 октября.

«Абылай Сабыров хорошо показал себя на военной службе. Его документы вскоре должны были быть отправлены в Верховное командование, и его должны были назначить на более высокую должность», – сказал полковник.

Ниязтай Алкешев также сообщил, что по результатам следственных мероприятий, если будет установлено, что смерть военнослужащего связана с доведением до самоубийства или военной службой, его семье будет выплачена компенсация в соответствии с законом.

В завершение полковник Алкешев выразил соболезнования родителям и близким погибшего солдата.

Напомним, 22 августа около 15:15 при исполнении служебных обязанностей военнослужащий контрактной службы воинской части 3650 Алматы Абылай Сабыров допустил огнестрельное ранение из закрепленного за ним табельного оружия пистолета Макарова. В результате полученного ранения он скончался.

 

 

 

Популярное

Все
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Тонкая красная нить инфоцыганства
Чем позже ваш ребенок ­узнает, что такое Всемирная паутина, тем меньше у вас будет головной боли
Виноват ли климат и климат ли виноват?
Так вершились судьбы миллионов
Мир можно изменить, если изменить людей
Тише едешь – дальше будешь
Скоро ли жители и гости столицы получат удобный выезд из города на скоростную трассу?
«Черный принц», «елизавета» и... «болото»
Новый сезон изысканий принес группе отечественных и зарубежных ученых, ведущих раскопки в Кызылординской области, сенсационное открытие
Острота ума и спокойствие сердца
Познакомиться с образцами исконного казахского народного творчества можно на открывшейся в столице выставке
Хотят и могут
Мама не любит Интернет
Больше половины организаций образования Костанайской области, в которых проводилась аттестация, не прошли проверку
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 августа
Жест доброй воли
В лидерах – «Актобе»
Как правильно выбрать наставника
«Бавария» бьет рекорды
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Девушка выбросилась с 25-го этажа в Алматы
Стали известны подробности двойного убийства в Актау
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Регистрацию водителей в приложении Яндекс GO предложил изменить Мусин
Новое постановление санврача заработало в Нур-Султане
Названы обладатели грантов Академии госуправления при Президенте РК
Минтруда представило проект Социального кодекса РК
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Жители Талгара возмутились состоянием новой школы, построенной за три миллиарда тенге
Снег выпал в ВКО
175 штрафов "накатал" водитель с подложными номерами
Оставьте нас в покое! Так отреагировали горожане в ответ на включение более сотни многоэтажных домов в программу реновации
Премьера телеверсии балета «Шелковый путь» состоится в конце августа
Созвучие великих
Металлический штырь вытащили из головы ребенка акмолинские врачи
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
Дворец на разграбление
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана

Читайте также

Происшествия
Водитель сбил 81-летнего велосипедиста в Алматинской област…
Происшествия
Два человека погибли на трассе в Кызылординской области
Происшествия
Мужчину убили в его доме в Костанайской области
Происшествия
Пожилую женщину с внуком избил прохожий в ЗКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]