Культура
В Национальном архиве РК прошла выставка в честь 100-летия писателя Ильяса Есенберлина
Зарина НОКРАБЕКОВА, Астана
В Национальном архиве РК в рамках празднования 550-летия Казахского ханства состоялась выставка, посвященная 100-летию выдающегося писателя Ильяса Есенберлина, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Организована документальная выставка Министерством культуры и спорта, Центральным государственным архивом и Литературным музеем им. И. Есенберлина в Атбасаре.

Почитатели таланта Ильяса Есенберлина – автора знаменитой трилогии "Кочевники", романов "Хан Кене", "Заговоренный меч", "Влюбленные" и других произведений смогли увидеть личные вещи, письма, книги, рукописи. Рабочий стол, за которым он создавал свои будущие шедевры, записная книжка, телефонный справочник, любимая домбра, семейные фото... Ценные экспонаты привезли в столицу из Литературного музея, расположенного в родном городе писателя. Были представлены также документы, редкие фотографии, хранящиеся в фондах Центрального государственного архива Алматы. К примеру, кадры с церемонии награждения Государственной премией Казахской ССР им. Абая.

О масштабе таланта литератора говорит тот факт, что историческая трилогия "Кочевники", ставшая первой книгой на основе истории казахского народа, где описана полная картина степной цивилизации на протяжении семи веков, история становления казахской государственности, сложные взаимоотношения с Джунгарией, Китаем, Хивой, Российской империей, а также 17 произведений Ильяса Есенберлина переведены на 30 языков.

Посетители выставки узнали также, что автор знаменитых книг, которые и по сей день любимы читателями разных стран, был героем Великой Отечественной войны, обладателем медалей "За боевые заслуги" и "За оборону Ленинграда", кавалером ордена Трудового Красного Знамени, имел еще 16 наград.

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