В Национальном координационном центре экстренной медицины аудит выявил нарушения на 1,7 млрд тенге

Департаментом внутреннего аудита в РГП на ПХВ "Национальный координационный центр экстренной медицины" Министерства здравоохранения Республики Казахстан проведен аудит эффективности за период с 1 января 2018 года по 31 марта 2020 года.



По результатам проведенного внутреннего государственного аудита на предприятии установлено нарушений на общую сумму 1 754 637,9 тыс. тенге, в том числе: финансовые нарушения составили 3 071,7 тыс. тенге, из них, сумма, подлежащая восстановлению – 3 004,6 тыс. тенге, возмещению – 67,1 тыс. тенге; нарушения процедурного характера – 1 737 961,8 тыс. тенге; сумма государственных закупок, проведенных с нарушениями законодательства о государственных закупках, не влияющими на итоги государственных закупок - 700,0 тыс. тенге; неэффективное использование бюджетных средств на сумму 12 904,4 тыс. тенге, которые являются следствием несоблюдения требований отдельных нормативных правовых актов Республики Казахстан, а также иных документов, регламентирующих деятельность предприятия.



Объекту государственного аудита направлено решение об устранении нарушений и рассмотрении рекомендаций и отчет о результатах внутреннего аудита.



Озвучены итоги проведенного аудиторского мероприятия в Национальном координационном центре экстренной медицины Министерства здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ