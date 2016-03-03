В Национальном музее РК состоялось открытие выставки японских художников
В Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие выставки японских художников "Пять художников – пять стихий: традиции и новаторство", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу музея.
Открывая выставку, исполняющий обязанности директора музея Жакен Таймагамбетов рассказал об особенностях художественных произведений, выставленных в экспозиции, и выразил уверенность в том, что в результате таких мероприятий казахско-японские отношения будут все больше укрепляться.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Казахстане Масаеси Камохара поблагодарил Национальный музей за создание условий для организации такой выставки и коротко рассказал о работах, представленных на ней.
"Каждая из этих работ имеет свою особенность. В них ярко представлена культура японского народа. 5 художников смогли по-разному донести ее, они достойны самой высокой оценки. Проведению выставки способствовал Японский фонд. А также хочу выразить благодарность руководству и коллективу Национального музея", – сказал Камохара.
Президент Азиатского сообщества искусств, вице-президент ассоциации Japan Promotion association, художник Мизогучи Бокудо поделился секретами рисования по старинной японской технике.
На выставке японских художников "Пять художников – пять стихий: традиции и новаторство" выставлены 37 работ современных японских художников.