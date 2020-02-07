В Национальном центре тестирования планируют ввести вознаграждение за сообщения о фактах коррупции
Жанат Тукпиев
Вознаграждение в размере 100 тысяч тенге планирует ввести в Национальном центре тестирования РК за сообщения о фактах коррупции. Об этом на совещании в Нур-Султане сообщил директор НЦТ РК Дидар Смагулов, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Хотел бы отстоять нашу честь и достоинство. Была информация в соцсетях, что эксперты слили тесты и что коррупция есть везде. Хочу эту информацию опровергнуть официально. Я уверен в чистоте рядов своих коллег. К сожалению, часто пишут в соцсетях о том, что продают тесты. Мы начинаем разбираться и, как правило, эта информация либо фейковая, либо продают под видом новых тестов, которые были два-три года назад и не имеют никакой силы", – сообщил Смагулов.
Кроме того Смагулов отметил, что в организации планируют денежно поощрять за сообщения о фактах коррупции.
"У нас есть поощрения за сообщения о фактах коррупции - до 10 процентов можно заработать за сообщение о факте коррупции после суда. Но мы хотели бы внести вознаграждение за любую информацию о фактах коррупции в размере 100 тысяч тенге. Это деньги не из бюджета, я готов из своих личных средств оплатить тому, кто сообщит нам о каком-либо любом факте коррупции. Я не буду ждать решения суда, если кто-то сообщит анонимно, конфиденциально, о каком-либо факте, за подтвержденную информацию мы готовы заплатить такое вознаграждение", – заявил он.
По его словам, любой гражданин может сообщить о фактах коррупции в соцсетях
"У меня открыты странички, указаны номера телефонов. Мы готовы принимать сообщения о фактах коррупции, чтобы в дальнейшем передавать их в Антикоррупционную службу и принимать самые серьезные меры", – резюмировал Смагулов.