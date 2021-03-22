В Наурыз мейрамы 2 тысячам малообеспеченных семей раздадут продуктовые корзины в Нур-Султане

По инициативе акимата Нур-Султана в этом году Наурыз проходит под девизом "Қайырымды істер". В рамках праздника в городе проводятся акции, посвященные добрым делам, раздаются продуктовые корзины нуждающимся, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.
Так, в столице с 22 по 24 марта в рамках "добрых дел" планируется раздать продовольственные корзины почти 2 тысячам малообеспеченных семей.
По словам заместителя акима города Нур-Султан Бахтияра Макена, в рамках нынешней концепции праздника в честь 30-летия Независимости РК в столице регулярно проводятся благотворительные мероприятия "30 добрых дел". А в снежные дни не обошли вниманием и покрывшиеся снегом и наледью дворы одиноких пенсионеров, пожилых людей. Все мероприятия проводились с учетом эпидемиологической ситуации в столице при строгом соблюдении санитарных норм и требований.
"Поздравляю с праздником Наурыз мейрамы. Как вы знаете, с начала года мы проводим множество мероприятий в рамках "30 добрых дел". Такие акции были проведены 1 марта – в День благодарности, 8 марта – в Международный женский день, где более двух тысяч семей получили продуктовые корзины. По поручению руководства города мы планируем охватить около двух тысяч семей и в Наурыз мейрамы. В рамках этой работы будут охвачены пенсионеры, пожилые люди, многодетные, малообеспеченные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Это дело продолжается сегодня в четырех районах нашего города. В связи с эпидемиологической ситуацией массовое празднование Наурыза невозможно. А такое благое дело будет проводиться на постоянной основе. Особую благодарность выражаю депутатам маслихата, Halyk Bank, меценатам, предпринимателям, волонтерам, а также активным жителям нашего города за поддержку благотворительной акции", - сказал Бахтияр Макен.
Вместе с тем заместитель акима города призвал горожан принять активное участие в подобных благотворительных мероприятиях, оказать помощь нуждающимся, в том числе в уборке снега, доставке медикаментов, покупке продуктов питания и т.д. Он также пожелал всем счастья, благополучия и процветания, а также скорейшей победы над пандемией коронавируса.
В свою очередь горожане, получившие праздничную продуктовую корзину, также выразили благодарность и поздравили жителей и гостей столицы с праздником Наурыз.
Сегодня, 22 марта, продуктовые корзины доставлены более 600 семьям, проживающим в 4 районах Нур-Султана, остальные будут распределены в ближайшие дни, добавили в акимате.
