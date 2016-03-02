​В назидание молодым

Как отмечено на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, в регионах к проведению праздника, совпадающего с днем образования Ассамб­леи народа Казахстана, подошли творчески. В ряде областей прошли научные конференции, рассказываю­щие об истории формирования казахстанского общества в XX веке, в Жамбылской области заявил о себе конкурс «Бата айту» – это древняя традиция, когда старшее поколение дает благословение молодому, а в Кызылординской состоялся айтыс на тему, как выражать слова благодарности. Одной из самых добрых стала акция «Суюнши»: в роддомах благодарили мам, явивших миру в такой прекрасный день малышей.

– Праздник, который мы впервые отмечаем в нашей стране, имеет хорошее воспитательное значение, – отметила заведующая сектором Секретариата Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Назипа Шанаи. – Новое поколение родившихся в период независимости вступает в общественную фазу своего развития и поэтому должно знать историю построения полиэтничного казахстанского общества.

Миллионы людей разных национальностей были переселены, депортированы на казахскую землю в первой половине прошлого столетия. В их числе и вайнахи, для которых День благодарности стал еще одним поводом для того, чтобы высказать самые искренние слова.

– Вайнахи выражают огромную благодарность казахскому народу за протянутую руку помощи, за щедрость, доброту, проявленные к нашему народу во времена репрессий, – подчеркнул председатель чечено-ингушского культурного центра «Вайнах» Астаны, член Ассамблеи народа Казахстана Салман Героев. – Такое отношение сберегло половину нации. И сегодня мы стали неотъемлемой частью казах­станского народа: имеем возможность работать на государственной службе, в социальной сфере, заниматься предпринимательством, мы можем изучать свой язык, сохранять родную культуру, традиции.

В тяжелые годы казахский народ встретил как родных и дунган. И в знак благодарности казахскому народу, казахской земле в 2013 году в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области был воздвигнут памятник. По словам председателя Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Жамбылской области Сары Даузовой, каждый год к этому монументу приходит много молодежи, что важно для сохранения исторической памяти.

Как считают участники брифинга, 1 марта может стать днем, когда нужно подводить итоги всех добрых дел, напоминать новому поколению казахстанцев о том, как важно жить в согласии, мире. Конечно, пройдет время, и праздник породит новые акции, обрастет, как говорится, традициями. Но уже вчера он еще больше сплотил нас, сделал добрее и счастливее.