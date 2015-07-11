В Неаполе появилось мороженое со вкусом пиццы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euromag.ru.
Ингредиенты для создания нового вида мороженого были выбраны Джино Сорбилло – хозяином известной неаполитанской пиццерии. Это сливочное мороженое Вико Экуенсе, томатный конфитюр Сан Марцано и кусочки теста для пиццы с базиликом, запеченные в печи на дровах, передают Рамблер Новости.
"Мы сделали особый конфитюр для мороженого, и в результате получилось очень вкусно", – заверяет Сорбилло.
Купить такое мороженое можно только в пяти неаполитанских лавках, однако скоро новое лакомство будет представлено в меню других ресторанов и кафе.
Ингредиенты для создания нового вида мороженого были выбраны Джино Сорбилло – хозяином известной неаполитанской пиццерии. Это сливочное мороженое Вико Экуенсе, томатный конфитюр Сан Марцано и кусочки теста для пиццы с базиликом, запеченные в печи на дровах, передают Рамблер Новости.
"Мы сделали особый конфитюр для мороженого, и в результате получилось очень вкусно", – заверяет Сорбилло.
Купить такое мороженое можно только в пяти неаполитанских лавках, однако скоро новое лакомство будет представлено в меню других ресторанов и кафе.