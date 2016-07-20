​В небе, на суше и на море

Свыше 50 военнослужащих в/;ч 01731 отправились для участия в Армейских международных играх в Россию. Они представят нашу страну в трех конкурсах намечаемых игр: «Рембат», «Мастер-оружейник», «Мастера автобронетанковой техники».

Нашим командам, представленным в этих конкурсах, предстоит пройти нелегкие испытания. «Рембат» – это состязание мастерских по обслуживанию и ремонту техники и вооружения. Здесь в борьбе за первое место участникам необходимо проявить все свое мастерство в индивидуальной гонке, огневой подготовке, военно-спортивном этапе и смешанной эстафете. В «Мастере-оружейнике» будут конкурировать ремонтные взводы вооружения. Команды ожидают три этапа: ремонт 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30А, ремонт 23-миллиметровой зенитной установки ЗУ-23, оружейный биатлон и финальная эстафета. «Мастера автобронетанковой техники» – соревнование для водителей автомобилей. Военных водителей протестируют в вождении по ограниченным проездам, преодолении препятствий, заграждений и водных преград, буксировании полуприцепов по ограниченным проездам, а также в заключительной командной эстафете.

Команды, отобранные для участия в предстоящих конкурсах, прошли отбор на уровне воинских час­тей, региональных командований и вида войск. В их составе – лучшие водители, техники и мастера.

В целом же в текущем году Вооруженные силы Казахстана выступят на Армейских международных играх в 21 конкурсе из 23. На выступления наших военнослужащих, большая часть из которых – дебютные, возлагаются большие надежды. Опыт участия, имеющийся у танкистов, военных летчиков и моряков, позволяет претендовать на призовые места в «Танковом биатлоне», «Авиадартсе», «Кубке моря».