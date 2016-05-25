​В неформальной обстановке

Ольга ФАЙНШТЕЙН

За «круглым столом» в неформальной обстановке состоялась обстоятельная беседа. Министр рассказал гостям об основных направлениях деятельности органов юстиции. Наиболее подробно он остановился на законотворческом блоке как одном из центральных в деятельности ведомства. Как сообщила пресс-служба МЮ РК, были затронуты вопросы сотрудничества со СМИ, а также особенности освещения некоторых проблемных тем деятельности Минюста.

Журналисты задали ряд вопросов, касающихся показателей работы, перспектив развития отдельных направлений, в частности правового обеспечения международного сотрудничества, института частного судебного исполнения, защиты прав интеллектуальной собственности и других. Кроме того, главных редакторов СМИ интересовали пути решения такой социальной проблемы, как взыскание алиментов на содержание детей. В обмене мнениями также приняли участие заместители министра, которые дали подробные разъяснения по некоторым вопросам и предложениям.

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