Фото ©Сергей Бондаренко, Болатбек Отарбаев
Нурсултан Назарбаев призвал машиностроителей нефтяной отрасли внедрять инновации в производственный процесс, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на сайт Акорды.
Сейчас Президент находится с рабочей поездкой в Актобе. Накануне он провел встречу с аграриями
региона, а сегодня – с работниками Актюбинского завода нефтяного оборудования и представителями малого и среднего бизнеса области.
На предприятии Главу государства ознакомили с образцами новых видов производимой продукции и технологическим процессом выпуска нефтяного оборудования, проинформировали о социально-экономическом развитии региона и ходе реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития.
Выступая перед коллективом завода и предпринимателями, Президент подчеркнул, что с учетом индустриализации страны возрастает значимость рабочих профессий, и в этом направлении государством проводится целенаправленная работа. Нурсултан Назарбаев также отметил важность сохранения рабочих мест на предприятиях региона.
Актюбинский завод нефтяного оборудования – одно из крупнейших специализированных машиностроительных предприятий страны по производству комплексного нефтепромыслового оборудования. Завод является единственным в республике производителем насосной штанги и обеспечивает более 80% внутреннего рынка страны, также осуществляя поставки оборудования для нефтяных компаний Узбекистана.