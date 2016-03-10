В нефтяное машиностроение нужно внедрять больше инноваций – Назарбаев

Президент
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Фото ©Сергей Бондаренко, Болатбек Отарбаев
Нурсултан Назарбаев призвал машиностроителей нефтяной отрасли внедрять инновации в производственный процесс, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Сейчас Президент находится с рабочей поездкой в Актобе. Накануне он провел встречу с аграриями региона, а сегодня – с работниками Актюбинского завода нефтяного оборудования и представителями малого и среднего бизнеса области. 

На предприятии Главу государства ознакомили с образцами новых видов производимой продукции и технологическим процессом выпуска нефтяного оборудования, проинформировали о социально-экономическом развитии региона и ходе реализации госпрограммы индустриально-инновационного развития.

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Выступая перед коллективом завода и предпринимателями, Президент подчеркнул, что с учетом индустриализации страны возрастает значимость рабочих профессий, и в этом направлении государством проводится целенаправленная работа. Нурсултан Назарбаев также отметил важность сохранения рабочих мест на предприятиях региона.

Актюбинский завод нефтяного оборудования – одно из крупнейших специализированных машиностроительных предприятий страны по производству комплексного нефтепромыслового оборудования. Завод является единственным в республике производителем насосной штанги и обеспечивает более 80% внутреннего рынка страны, также осуществляя поставки оборудования для нефтяных компаний Узбекистана.

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