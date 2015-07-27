В некоторых областях Казахстана 40-градусной жары больше не будет – Казгидромет

Общество
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Меруерт Нургазинова
Фото с сайта: news.mail.ru
Атмосферные фронты, связанные с циклонами, перемещающимися один за другим через северные районы Европейской территории России и Западной Сибири, оказывают влияние на погоду в северных, центральных и восточных областях республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет. 

Так, на юге и юго-востоке республики под влиянием фронтов местами возможны небольшие кратковременные дожди, в горах умеренные, также ожидается дальнейшее понижение температуры. 40-градусной жары здесь уже не будет, считают синоптики. 

По данным сайта Gismeteo.kz, погода без осадков ожидается в понедельник в западных, восточных и южных областях Казахстана, на остальной территории временами пройдут дожди, возможны грозы с порывистым ветром. В некоторых западных и южных районах республики днем будет очень жарко: до +33...+36 °C.

Дневная температура в Акмолинской и на севере Карагандинской области будет в пределах от +17 до +22 °C, ночью ожидается +12...+14 °C. На юге Карагандинской области днем воздух прогреется до +26...+30 °C, ночная температура составит +15...+18 °C.

На севере Казахстана синоптики прогнозируют облачную погоду, временами дождь и  грозу, возможен град.  Дневная температура в СКО и Костанайской областях составит +16...+19 °C, местами до +22 °C, ночная +11...+14 °C. В Павлодарской области днем ожидается +21...+24 °C, ночью +14...+17 °C.

В ВКО ожидается переменная облачность, днем преимущественно без осадков, ночью местами возможен небольшой дождь. Дневная температура будет в пределах +26...+28 °C, местами до +30 °C, ночная температура составит +14...+18 °C.

В южных областях республики переменная облачность, без осадков. Дневная температура на большей территории составит +32...+35 °C, ночная +20...+23 °C.

В Западных регионах Казахстана малооблачная погода, без осадков. В ЗКО и Актюбинской областях температура воздуха днем составит +26...+29 °C, ночью +14...+1 7°C. В Атырауской области днем ожидается +31...+33 °C, ночью +21...+23 °C, в Мангистауской области днем воздух прогреется до +33...+3 6°C, ночью ожидается +22...+26 °C.

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