В немецкие супермаркеты в ящиках с бананами завезли 400 кг кокаина

Около 400 кг кокаина обнаружили сотрудники нескольких немецких супермаркетов в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфаилия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщили в пятницу в местной полиции. Работники одного из магазинов в Брауншвейге распаковывали ящики с бананами, чтобы разложить товар по полкам. Тогда они и наткнулись на несколько крупных пакетов с наркотиками. Впоследствии кокаин был обнаружен еще в пяти супермаркетах этой же торговой сети, название которой не раскрывается.
Все ящики были доставлены в Германию из Южной Америки одной партией.
Стоимость обнаруженного кокаина на черном рынке оценивается в десятки миллионов евро.
Об этом сообщили в пятницу в местной полиции. Работники одного из магазинов в Брауншвейге распаковывали ящики с бананами, чтобы разложить товар по полкам. Тогда они и наткнулись на несколько крупных пакетов с наркотиками. Впоследствии кокаин был обнаружен еще в пяти супермаркетах этой же торговой сети, название которой не раскрывается.
Все ящики были доставлены в Германию из Южной Америки одной партией.
Стоимость обнаруженного кокаина на черном рынке оценивается в десятки миллионов евро.