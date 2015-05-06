В неоплатном долгу 1369 Назгуль АЙДАРГАЛИЕВА

Хотя, наверное, правильней будет сказать – это их память, наших дедов, отцов во Второй мировой войне. А мы обязаны нести ее из поколения в поколения, преклоняться и знать: мы – в неоплатном долгу.

Накануне мая все отчетливей понимаешь: годы Великой Победы нашего народа никогда не сотрутся из памяти. Наоборот! Они с каждым разом, словно колокол, дают тебе знать: ты должен помнить. Об этом говорил мой дед Ныгмет Айдаргалиев – военный корреспондент газеты «Советский воин» – «Совет жауынгерi».

Ныгмет-ата не любил вспоминать тяжелейшие годы войны. Его жизнь ничем не отличалась от судьбы сверстников предвоенного времени: родился в ауле Атшапкан, что в окрестностях Бескарагайкого района Восточно-Казахстанской области. Война его застала в родном селе, когда он был директором школы, наверное, самым молодым. К тому времени у него была семья, росли двое детей.

Из этого аула и был приз­ван на фронт в 1942 году в возрасте 21 года. Военную подготовку проходил в Орынборе, затем был переведен в училище пулеметчиков в Уральске. Но курсы окончить не успел – приказом отправлен под Ленинград, на оборону города. Был дважды ранен, пролежал в госпитале, вновь вернулся на фронт. Затем последовала учеба: с января 1943 года – в Воен­но-политическом училище имени Энгельса, после окончания которого в 1944 году отправляется политруком 200-го полка на 3-й Украинский фронт. И уже в составе этого полка участвует в боях за освобож­дение Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Венгрии, Югославии и Австрии.

Из истории военной журналистики известно: на второй день после начала необъявленной войны было создано Советское информационное бюро. Старшее поколение помнит голос великого Левитана, начинавшего каждое сообщение со слов «От Советского информбюро». Этот голос заставил содрогнуться миллионы жителей, и все слилось воедино: боль, смятение, решимость. На фронт уходили эшелонами, и те, кто владел не только оружием, но и пером, также шел в первых рядах Красной армии. Этот голос услышало и маленькое село Атшапкан далекого региона Казахской ССР.

В казахстанских средствах массовой информации очень мало уделено внимания воинам-казахстанцам, ставшим невольными летописцами войны. А ведь они также рискуя жизнью, находясь вместе с бойцами на передовых позициях, освещали сам ход военных действий. Каждый из них – военных корреспондентов, по воспоминаниям моего деда, осознавал: они, как представители печати и радио, были мобилизационной составляющей наших советских воинов.

И при всем том, что средства на издания, тиражирование в самих республиках существенно были сокращены, на фронт отправлялось все необходимое. Потому что лозунг «Все для фронта, все для Победы!» был един для всех.

По его воспоминаниям, на начало войны специализированных печатных изданий не было на языках народов республик. Ныгмет-ата говорил, что воины-казахи плохо знали или совсем не знали русского языка, и это накладывало определенный отпечаток на них, для поддержания боевого духа нужна была идеология слова. И этим оружием стали газеты, лис­товки, брошюры. Газеты, выходящие на казахском языке, свидетельствовали о том, что казахские воины были преисполнены решимости и отваги гнать врага со своей Родины и, если надо, отдать за нее и жизнь.

Мой дед познакомился с Абу Сарсенбаевым на 3-м Украинском фронте. На Юго-Западном, впоследствии ставшем 3-м Украинским фронтом, издавалась газета «Совет жауынгері», где печатались фронтовые заметки моего деда Ныгмета Айдаргалиева, известного писателя Абугали Сарсенбаева. Редактором газеты был Ыскак Дуйсенбаев, колонки пополнялись статьями Сабыра Ильясова, Жакии Сейтказиева, Капана Сатыбалдина.

По воспоминаниям деда, не только приходилось брать интервью у бойцов, офицеров-казахов, но и стоять у пулемета, отбиваться от врага, идти в атаку. Из истории нам известно – из многочисленной армии редакторов и военных коррес­пондентов вышли Герои Советского Союза: Малик Габдуллин, Бауыржан Момышулы.

Все свои годы жизни он жил яркими воспоминаниями о встречах с Маликом Габдуллиным и Абу Сарсенбаевым. Они вместе дошли до Австрии. Победу встретили в Вене. Он говорил, что никогда не забудет, как наступил самый величайший день: услышав долгожданное слово «Победа!», Абу Сарсенбаев тут же написал на клочке бумаги «Монолог воина».

Тот самый «Монолог воина», слова которого он, словно клятву, пронес сквозь годы.

...Я – воин.

Я радость Победы народам принес.

Встречался со смертью.

Мне страх был пред нею неведом.

О, мир справедливый, тебя охраняя от слез,

Мне вечно стоять в карау­ле у стяга Победы.

Из воспоминаний деда: «Нужно было видеть глаза земляков: как они загорались глубокой ненавистью, желанием победить, когда речь заходила о фашистах, и как разглаживалось лицо, светлели те самые глаза, когда речь заходила о доме, семье, оставленном крае. Мои земляки были исполнены решимости победить, выжить, вернуться домой, к своему родному очагу. Каждый из них мечтал, как он придет домой, почувствует запах родных степей, заживет полнокровной жизнью».

Фронтовик, исходивший не один десяток километров военных дорог, особо отмечал: глядя в лицо смерти, никто из них не рассуждал о том, что может и не вернуться домой, о своей возможной гибели.

Связующим звеном всех материалов было укрепление дружбы между народами. И на этой почве, говорил мой дед, не было никаких недомолвок! Победу ковали все.

Победу ветеран встретил в Вене. О том, что закончилась война, узнал из уст Малика Габдуллина. И после еще какое-то время служил в Румынии, затем – в Алма-Ате. Его грудь венчали орден Красной Звезды, медали.

Ныгмет-ата прожил долгую жизнь по возвращении с фронта, продолжая служить Родине на идеологическом направлении. Со своей супругой Сапурой прожил долгую и счастливую жизнь. Смог порадоваться рождению пятерых детей, четырнадцати внуков и даже правнуков.

Сейчас моего деда Ныгмета нет. Над его могилой вольный ветер навевает мысли о той великой масштабной трагедии, коснувшейся нескольких поколений, которая не должна вернуться. Мы просто обязаны жить с этим, помнить об этом.