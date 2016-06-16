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В Непале 68-летний пенсионер стал старейшим школьником страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на khabar.kz.
"Долгие годы пенсионер мечтал получить образование и стать преподавателем, но не мог этого сделать из-за бедности. И только теперь у него появилась возможность наверстать упущенное время. В начале Дурги Камил учился читать и писать в компании маленьких детей. Затем, несколько лет назад, он получил приглашение посещать старшие классы", – передает телеканал.
Мужчине выделили отдельную парту и выдали школьную форму – серые брюки, полосатый галстук и белую рубашку. У Камила 20 одноклассников, самому молодому из них – 14 лет.
"Мужчина посещает школу шесть дней в неделю и, по его словам, будет продолжать учиться до самой смерти. Он надеется своим примером показать людям, что начать получать образование никогда не поздно", – отмечается в сообщении.
"Долгие годы пенсионер мечтал получить образование и стать преподавателем, но не мог этого сделать из-за бедности. И только теперь у него появилась возможность наверстать упущенное время. В начале Дурги Камил учился читать и писать в компании маленьких детей. Затем, несколько лет назад, он получил приглашение посещать старшие классы", – передает телеканал.
Мужчине выделили отдельную парту и выдали школьную форму – серые брюки, полосатый галстук и белую рубашку. У Камила 20 одноклассников, самому молодому из них – 14 лет.
"Мужчина посещает школу шесть дней в неделю и, по его словам, будет продолжать учиться до самой смерти. Он надеется своим примером показать людям, что начать получать образование никогда не поздно", – отмечается в сообщении.