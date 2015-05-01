В Непале вновь произошел сильный подземный толчок, он ощущался в столице страны – Катманду, сообщает Kazpravda.kz.
Информации о жертвах и новых разрушениях пока нет. Толчок ощущался, в частности, в комплексе зданий Посольства России в Непале, передает специальный корреспондент ТАСС.
Землетрясение в Непале магнитудой 7,9 произошло 25 апреля. Оно названо сильнейшим в стране более чем за 80 лет. Согласно данным непальской полиции, число жертв превысило 6 тыс. человек, пострадавших –почти 13,5 тысячи.
После первого землетрясения зафиксированы еще около 70 повторных толчков магнитудой от 3,2 до 6,9.
Власти Непала предупреждают, что подземные толчки могут продолжаться. Поэтому местные жители по-прежнему отказываются возвращаться в свои дома и находятся в палаточных городках на открытых пространствах.