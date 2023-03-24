Нецелевое использование 548 млн тенге выявили на ТЭЦ Риддера после череды ЧП

В результате утвержден компенсирующий тариф со снижением на 18%.

Фото: instagram.com/gorkovoy_dmitry

Ряд нарушений в деятельности ТЭЦ выявили прокуроры. Проверки на предприятии начались после первой аварии на теплоцентрали в конце прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.

Напомним, в ноябре 2022 года в городе Риддер произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города.

«Для выяснения причин сложившейся ситуации прокуратурой Восточно-Казахстанской области проведена проверка в деятельности предприятия с привлечением специалистов уполномоченных органов.

Результаты проверки показали неудовлетворительное техническое состояние АО «Риддер ТЭЦ».

Установлено свыше 240 нарушений законодательства», – рассказали в прокуратуре ВКО.

По актам надзора в отношении ТЭЦ выписаны штрафы на сумму более 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.

«По представлению прокуратуры АО «Риддер ТЭЦ» возмещены убытки 21,7 тыс. потребителям путем перерасчета на сумму 63,3 млн тенге за недопоставку и ухудшение качества тепловой энергии», – сообщили прокуроры.

Отдельно представители надзорного ведомства отметили нецелевое расходование средств тарифной сметы и инвестиционной программы

«В ходе проверки установлено нарушение законодательства об естественных монополиях, выраженное в нецелевом расходовании средств тарифной сметы и инвестиционной программы, на сумму 548 млн тенге», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ВКО.

Также сообщается, что с 1 апреля текущего года по 31 марта 2023-го будет введен временный компенсирующий тариф со снижением на 18% для населения.

Напомним, что уже 23 марта на риддерской ТЭЦ случилось очередное ЧП – из-за взрыва угольной пыли в домах горожан вновь стало холодно. Подачу угля в котлы восстановили в 13.00 23 марта. Сейчас работают лишь 2 котла из 6.

Также стоит отметить, что «капризничать» ТЭЦ Риддера начала не в ноябре, а в октябре.