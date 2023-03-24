Нецелевое использование 548 млн тенге выявили на ТЭЦ Риддера после череды ЧП

Энергетика
813
Кунапия Гульмира
корреспондент

В результате утвержден компенсирующий тариф со снижением на 18%.

Фото: instagram.com/gorkovoy_dmitry

Ряд нарушений в деятельности ТЭЦ выявили прокуроры. Проверки на предприятии начались после первой аварии на теплоцентрали в конце прошлого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ВКО.

Напомним, в ноябре 2022 года в городе Риддер произошла авария, повлекшая снижение теплоподачи для потребителей города.

«Для выяснения причин сложившейся ситуации прокуратурой Восточно-Казахстанской области проведена проверка в деятельности предприятия с привлечением специалистов уполномоченных органов.

Результаты проверки показали неудовлетворительное техническое состояние АО «Риддер ТЭЦ».

Установлено свыше 240 нарушений законодательства», – рассказали в прокуратуре ВКО.

По актам надзора в отношении ТЭЦ выписаны штрафы на сумму более 11 млн тенге, вынесены предписания об устранении нарушений.

«По представлению прокуратуры АО «Риддер ТЭЦ» возмещены убытки 21,7 тыс. потребителям путем перерасчета на сумму 63,3 млн тенге за недопоставку и ухудшение качества тепловой энергии», – сообщили прокуроры.

Отдельно представители надзорного ведомства отметили нецелевое расходование средств тарифной сметы и инвестиционной программы

«В ходе проверки установлено нарушение законодательства об естественных монополиях, выраженное в нецелевом расходовании средств тарифной сметы и инвестиционной программы, на сумму 548 млн тенге», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры ВКО.

Также сообщается, что с 1 апреля текущего года по 31 марта 2023-го будет введен временный компенсирующий тариф со снижением на 18% для населения.

Напомним, что уже 23 марта на риддерской ТЭЦ случилось очередное ЧП – из-за взрыва угольной пыли в домах горожан вновь стало холодно. Подачу угля в котлы восстановили в 13.00 23 марта. Сейчас работают лишь 2 котла из 6.

Также стоит отметить, что «капризничать» ТЭЦ Риддера начала не в ноябре, а в октябре.

Популярное

Все
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Предварительные итоги выборов в Мажилис обнародовали в ЦИК
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Затопленные дома и эвакуация людей: Юрий Ильин вылетел в Актюбинскую область
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Снижения газового тарифа почти на 17% добились жители Карасайского района Алматинской области
День тишины наступил в Казахстане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Двое взрослых и ребенок погибли в страшной автокатастрофе в Жетысуской области
Елена Рыбакина одолела лучшую теннисистку мира
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
У туркестанских браконьеров изъяли 160 кг рыбы
Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
В Талдыкоргане на трассе столкнулись грузовик и внедорожник
Меры по повышению доходов и качества жизни населения обсудили в  Жетысуской области
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования

Читайте также

Названы города Казахстана с самым дорогим дизтопливом
Новый владелец ТЭЦ Риддера не оправдал надежд – аким ВКО
Взрыв на ТЭЦ в очередной раз оставил жителей Риддера без те…
АрселорМиттал Темиртау оштрафовали за нарушения, "напрямую …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]