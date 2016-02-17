​В неустанном поиске

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Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

От имени главы региона заместитель акима СКО Анархан Дюсенова вручила руководителю центра Танату Сугурбаеву благодарственное письмо. В нем – искренняя оценка труда коллектива, объединившего людей высокой культуры, обширных знаний и, главное – неравнодушных. К душе человека обращаются они, связывая прошлое и настоящее.

«В прошлом году, – рассказал Танат Сугурбаев, – мы работали над созданием сборника «Немерк­нущий подвиг», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. А вообще у нас много изданий. Например, о легендарном военачальнике Кожабергене Жирау. Очень интересными получились исследования по генеалогии родов».

Перечислять можно долго: специалистами центра за полтора десятка лет издано 69 книг и опубликовано более 200 статей, доступных самой широкой аудитории. Скоро их число увеличится, ведь юбилей – не только повод суммировать сделанное, но и поделиться дальнейшими планами. Обширными и многогранными. Сейчас, например, «Асыл мұра» готовит еще одно издание о репрессированных североказахстанцах.

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