В Нидерландах два строительных крана рухнули на дома

Кадр: видео RTL Nieuws / YouTube
В нидерландском городе Альфен ан-ден-Рейн два крана, задействованных в восстановлении моста, упали на несколько зданий, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
.
Пока неизвестно, сколько всего человек оказались под завалами и сколько из них погибли или ранены, передает Associated Press
.
По предварительным оценочным данным, в момент обрушения в домах могли находиться от семи до 20 человек. Госпитализирован один пострадавший.
На место происшествия были направлены спасатели с собаками, натренированными на поиск людей среди обломков зданий.
На видео
запечатлено, как установленные на барже-понтоне на Рейне краны, держащие на весу секцию моста, теряют равновесие и падают на находящиеся на берегу малоэтажные строения. Сначала отклонился от вертикали и упал на землю один кран, вместе с ним рухнула удерживаемая конструкция, следом повалился второй кран.
Совет безопасности Нидерландов, в компетенцию которого, в частности, входит расследование серьезных аварий, принял решение отправить на место происшествия команду специалистов.