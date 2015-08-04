В Нидерландах два строительных крана рухнули на дома

Происшествия
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Марат Манаспаев
Кадр: видео RTL Nieuws / YouTube
В нидерландском городе Альфен ан-ден-Рейн два крана, задействованных в восстановлении моста, упали на несколько зданий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Пока неизвестно, сколько всего человек оказались под завалами и сколько из них погибли или ранены, передает Associated Press.

По предварительным оценочным данным, в момент обрушения в домах могли находиться от семи до 20 человек. Госпитализирован один пострадавший.

На место происшествия были направлены спасатели с собаками, натренированными на поиск людей среди обломков зданий.

На видео запечатлено, как установленные на барже-понтоне на Рейне краны, держащие на весу секцию моста, теряют равновесие и падают на находящиеся на берегу малоэтажные строения. Сначала отклонился от вертикали и упал на землю один кран, вместе с ним рухнула удерживаемая конструкция, следом повалился второй кран.

Совет безопасности Нидерландов, в компетенцию которого, в частности, входит расследование серьезных аварий, принял решение отправить на место происшествия команду специалистов.

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