В Нигерии 16-летняя террористка-смертница убила 16 человек

Не менее 16 человек погибли, еще 30 ранены в воскресенье, 15 февраля, в результате теракта, совершенного террористкой-смертницей в Нигерии. Как сообщает Associated Press
, взрыв был осуществлен на автобусной станции в Даматуру – административном центре штата Йобе, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
.
По словам очевидцев, уничтожившей себя террористкой была девушка, которой на вид было около 16 лет. Большинство жертв – дети, которые занимались попрошайничеством или мелкой торговлей.
Ответственность за теракт пока никто на себя не взял, однако, как отмечает агентство, взрыв вполне могла осуществить исламистская группировка "Боко Харам", от рук боевиков которой только в прошлом году погибли порядка 10 тыс. человек.
По информации Associated Press, в прошлом году исламисты начали активно использовать девушек-подростков, в частности, за счет того, что они могут успешно прятать самодельные взрывные устройства под хиджабами.
Даматару – город на северо-востоке Нигерии с населением порядка 90 тыс. человек. В декабре прошлого года боевики "Боко Харам" пытались захватить административный центр Йобе, однако были вынуждены отступить после ожесточенных боев.
"Боко Харам" выступает за борьбу с западным образованием и введение шариата на подконтрольных ей территориях. Группировка регулярно совершает теракты и похищения людей как в Нигерии, так и в сопредельных районах соседних государств – Камеруна, Нигера и Чада.